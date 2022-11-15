російська ракета влучила у будинок в Київській області (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 15 листопада, російська ракета влучила у приватний будинок в Київській області.
Про це повідомляє керівник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.
"Ворожа ракета потрапила в будинок мирних жителів одного із районів. Пошкоджено дах, зруйновано частину перекриття", - йдеться у повідомленні.
За словами Нєбитова, наразі поліцейські проводять огляд місця події та фіксують наслідки атаки окупантів.
"За попереднім даними потерпілих немає", - додав керівник ГУНП.
Також окремо було продемонстровано відео, як ракета влучає по одному із населених пунктів області.
"Внаслідок падіння ракети утворилась вирва та руйнування нежитлових будівель. Потерпілих, на щастя, немає", - додав Нєбитов.
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