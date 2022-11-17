У четвер, 17 листопада, окружний суд Гааги оголошує вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17 Малазійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Про це свідчить трансляція засідання суду.

Суд виносить вирок:

Суд дійшов висновку, що фото сліду ракети, зроблені в Торезі, були справжніми.

Кадри вказують, що запуск ракети "Бук" було здійснено з напрямку селища Первомайське приблизно в той час, коли літак зазнав аварії. Суд також використав свідчення М58. У день аварії він був на контрольному пункті на перехресті між містом Сніжне та Маринівкою. Після вивчення його заяв та зроблених фото слідує, що ракета була запущена на захід від Першотравневого. Він почув гучний звук запуску ракет, вибуху та падіння літака. Після цього він бачив установку "Бук" без однієї ракети саме там.

Попри те, що в його свідченнях є деякі нестикування, суд самостійно оцінював правдоподібність слів свідка М58 (представник незаконних військових формувань "ДНР"). Іноді його свідчення були непослідовними, але це не було наслідком навмисної брехні.

Оцінка доказів:

Обґрунтовано доведено, що літак розбився внаслідок враження ракетою "Бук" в районі селища Первомайське Донецької області. Серед доказів - фото сліду ракети у небі, супутникові знімки місця запуску ракет, показники свідків та експертиза нідерландських та бельгійських органів.

Коротке зауваження - у матеріалах справи згадано велику кількість звітів фахівців. Представників концерну "Алмаз-Антей" вважає компетентними до певної міри. Але концерн пов'язаний із владою росії, яка заперечує причетність до війни на Донбасі та катастрофи MH17. Велика кількість матеріалів від них була сфальсифікована. Ці факти ставлять під сумнів переконливість їхніх доказів. По-друге, концерн був зацікавлений у тому, щоб слідство йшло у потрібному йому руслі.

Оцінка лінії захисту та звинувачення у справі MH17:

Захист надав як аргумент те, що прокуратура перейняла думку українських спецслужб і оцінювала все тільки з точки зору. Але прокуратура провела своє розслідування та довела походження отриманих матеріалів та забезпечила можливість перевірки їх справжності.

Захист надав як аргумент те, що прокуратура перейняла думку українських спецслужб і оцінювала все тільки з точки зору. Але прокуратура провела своє розслідування та довела походження отриманих матеріалів та забезпечила можливість перевірки їх справжності.

Суд зазначає, що розглянув доводи захисту про нібито обмеження щодо обвинуваченого Олега Пулатова. Але дійшов висновку, що ці аргументи захисту не спроможні.

Як позиція звинувачення могла вплинути на перебіг справи:

Ми вважаємо, що висловлювання прокуратури та Спільної слідчої групи потенційно вплинули на права обвинувачених. Але суд вважає, що в той же час міжнародне співтовариство вже було поінформовано, оскільки фото було опубліковано в Інтернеті. Тому втручання у їхнє особисте життя було обмеженим. І ми вважаємо, що висловлювання на адресу обвинувачених не вплинуло на перебіг справи.

Є докази того, що російські війська вели обстріл зі своєї території. За заявами свідків, деякі підрозділи заходили на територію України та після обстрілів виходили назад. Це свідчить про наявність скоординованих дій сепаратистів та російських військових проти Збройних сил України.

Таким чином, суд вважає, що, як мінімум, з середини травня 2014 року на території України мав місце міжнародний збройний конфлікт. Для обвинувачених це означає, що вони не можуть послатися на імунітет, доки російська Федерація не візьме відповідальність за дії сепаратистів. Москва досі заперечує контроль за "ДНР" і самі обвинувачені заперечують причетність до Збройних сил рф. Вже з цієї причини вони не мають права посилатися на імунітет у зв'язку з катастрофою MH17.

Постанова суду

Суд встановив, що російська федерація мала загальний контроль над так званою "ДНР" з квітня 2014 року. Багато ватажків сепаратистів були тісно пов'язані з керівництвом росії. Зокрема, "прем'єр-міністр" Олександр Бородай називав радника путіна Владислава Суркова "своєю людиною у кремлі". Крім того, кремль погоджував призначення на "міністерські пости" та координував постачання російських озброєнь на Донбас.