Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу, 18 листопада, сили ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Всього з початку повномасштабної війни росія втратила вже 83 880 військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 19 листопада орієнтовно склали:
- особового складу - близько 83880 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2885 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 5815 (+7) од,
- артилерійських систем - 1867 (+2) од,
- РСЗВ - 393 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+0),
- крилаті ракети - 480 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4368 (+2) од,
- спеціальна техніка - 161 (+0).
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