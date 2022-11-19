Поліцейські водного підрозділу Хмельниччини від початку війни поповнили бюджет на 6 млн грн [ Редагувати ]
Вони охороняють водні об'єкти країни, наповнюють бюджет і ловлять бракон'єрів. Поліцейські водного підрозділу Хмельниччини від початку війни склали десятки протоколів на порушників і поповнили бюджет на 6 мільйонів гривень. Вилучену рибу відправляють до медзакладів, а тисячі кілометрів заборонених сіток - утилізують. На патрулювання Дністра із поліцією виїхала і наша знімальна група.
- З правилами риболовлі ознайомлені? Спортивної, любительської. - Так так. - Знаєте норму вилову? - Три кіло, або трофій один.
Камʼянчанин Віктор Петрович проходить лікування після поранення на фронті. Любительська риболовля з вудочкою для нього - найкраща реабілітація. А браконьєрів називає ворогами держави.
Віктор, рибалка:
- Вороги держави. - Треба жорстоко карати? - Ну да. Закон є закон. Закон є для всіх. Тим більше, в військовий час.
Від початку широкомасштабної війни водна поліція Хмельниччини, спільно з профільними підрозділами, провела понад сімдесят спільних рейдів на всіх водоймах області.
Тетяна Чубар, речниця Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП у Хмельницькій області:
Поліцейські забезпечують охорону публічного правопорядку, а також ми виявляємо нетверезих водіїв. Особливу увагу на це звертаємо.Також поліцейські сектору водної поліції виявляють браконʼєрів та порушення правил рибальства.
За незаконний вилов риби сітками і цінні породи риб, законодавством передбачено чималі штрафи.
Віталій Гевко, старший лейтенант поліції Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП у Хмельницькій області:
Найбільш дорожче виловлення для браконьєрів риба - це стерлядь прісноводна, вартість якої сягає 48000 гривень. А також верезуб чорноморський, вартість якого сягає 10000 грн.
Живу, вилучену з сіток рибу, поліцейські повертають до водойми.
А вилучену у браконьєрів рибу передають до медзакладів. Порушників - штрафують, водночас поповнюючи бюджет країни.
Сергій Матковський, старший інспектор водної поліції Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП у Хмельницькій області:
Окрім того, що сектор водної поліції приніс у державу близько 6 млн гривень, ту рибу, яку ми вилучаєм, вона направляється в лікарські заклади, для того, щоб споживали громадяни, які перебувають у даних закладах, а також пораненим нашим бійцям-військовим.
Від початку широкомасштабної війни поліцейські водного підрозділу Хмельниччини провели понад сімдесят рейдів на водоймах області. Склали понад сотню адміністративних протоколів, порушили десятки кримінальних справ. І продовжують вдень і вночі нести службу.
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