Вони охороняють водні об'єкти країни, наповнюють бюджет і ловлять бракон'єрів. Поліцейські водного підрозділу Хмельниччини від початку війни склали десятки протоколів на порушників і поповнили бюджет на 6 мільйонів гривень. Вилучену рибу відправляють до медзакладів, а тисячі кілометрів заборонених сіток - утилізують. На патрулювання Дністра із поліцією виїхала і наша знімальна група.

- З правилами риболовлі ознайомлені? Спортивної, любительської. - Так так. - Знаєте норму вилову? - Три кіло, або трофій один.

Камʼянчанин Віктор Петрович проходить лікування після поранення на фронті. Любительська риболовля з вудочкою для нього - найкраща реабілітація. А браконьєрів називає ворогами держави.

Віктор, рибалка:

- Вороги держави. - Треба жорстоко карати? - Ну да. Закон є закон. Закон є для всіх. Тим більше, в військовий час.

Від початку широкомасштабної війни водна поліція Хмельниччини, спільно з профільними підрозділами, провела понад сімдесят спільних рейдів на всіх водоймах області.

Тетяна Чубар, речниця Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП у Хмельницькій області:

Поліцейські забезпечують охорону публічного правопорядку, а також ми виявляємо нетверезих водіїв. Особливу увагу на це звертаємо.Також поліцейські сектору водної поліції виявляють браконʼєрів та порушення правил рибальства.

За незаконний вилов риби сітками і цінні породи риб, законодавством передбачено чималі штрафи.

Віталій Гевко, старший лейтенант поліції Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП у Хмельницькій області:

Найбільш дорожче виловлення для браконьєрів риба - це стерлядь прісноводна, вартість якої сягає 48000 гривень. А також верезуб чорноморський, вартість якого сягає 10000 грн.

Живу, вилучену з сіток рибу, поліцейські повертають до водойми.

А вилучену у браконьєрів рибу передають до медзакладів. Порушників - штрафують, водночас поповнюючи бюджет країни.

Сергій Матковський, старший інспектор водної поліції Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП у Хмельницькій області:

Окрім того, що сектор водної поліції приніс у державу близько 6 млн гривень, ту рибу, яку ми вилучаєм, вона направляється в лікарські заклади, для того, щоб споживали громадяни, які перебувають у даних закладах, а також пораненим нашим бійцям-військовим.

Від початку широкомасштабної війни поліцейські водного підрозділу Хмельниччини провели понад сімдесят рейдів на водоймах області. Склали понад сотню адміністративних протоколів, порушили десятки кримінальних справ. І продовжують вдень і вночі нести службу.