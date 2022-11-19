На Хмельниччині придбали інноваційну техніку для масштабної висадки дерев [ Редагувати ]
Від початку війни лісова галузь України втратила тисячі гектарів лісів. Збитки, за попередніми підрахунками, сягають 19 мільярдів гривень. Щоб врятувати екосистему, лісничі збільшують обсяги посадки молодих лісів.
На Хмельниччині для цього придбали інноваційну техніку, аналог якої має лише Латвія. Дві машини за одну зміну висаджують понад чотири гектари хвойних дерев і створюють цифровий двійник лісу. Весь процес бачила наша кореспондентка - Марічка Золота .
У цьому селекційно-насіннєвому комплексі на Хмельниччині народжується ліс. За рік, тут переробляючи шишки, вирощують понад 4 мільйони сіянців сосни.
Ще донедавна сіянці із закритою кореневою системою саджали вручну. Нині це роблять сучасні машини, на закупівлю яких лісівники спрямували понад два мільйони гривень.
Володимир Сасюк, директор ДП "Шепетівський лісгосп":
Шепетівський лісгосп, заробивши певні кошти, сплативши все до бюджету, ми заробили і вклали у ведення лісового господарства 13 млн грн.
Машина регулює глибину лунки, садить і підживлює сіянець мікро- та макроелементами для покращення росту. І навіть обробляє спеціальними речовинами, які відлякують комах і тварин. Вся система посадки компʼютеризована.
Петро Пешко, керівник Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства:
Одна людина може посадити 2 гектари. Якісно. І мало того, програмне забезпечення може передати в контору лісгоспу кількість посаджених штук.
Опановувати роботу на фінських машинах лісівникам доводиться самотужки.
Зрозуміло, що під час військового стану, фахівці з Фінляндії не приїдуть, тому ми відправимо їх, нехай вивчаться. Кожен оператор, від його фаховості залежить швидкість.
Через розв'язану рашистами війну знищені тисячі гектарів насаджень. І лісовий фонд потрібно відновлювати.
Юрій Сотник, перший заступник голови Держагенства лісових ресурсів України:
Посаджено майже 210 мільйонів дерев і найближчим часом, дасть бог, війна закінчиться і ми збільшимо обсяг посадки дерев. За роки війни, на жаль, лісове господарство понесло значні втрати. По поверхневій оцінці, це близько 19 мільярдів гривень.
Лісівники відроджують ліси, заготовляють дрова, допомагають нашій армії і, дбаючи про майбутнє, будують нові рекреаційні зони для відпочинку.
Окупанти, які зараз бомблять нашу Україну, їм не зрозуміти тих речей, які ми зараз робимо для відновлення і примноження нашої держави. Війна закінчиться і ми обовʼязково відновимо всі загублені ліси.
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