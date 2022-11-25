Після масованих ударів росіян без електрики, води, тепла та зв'язку залишилися й 90 відсотків Хмельниччини. До ранку у більшості громад вдалось налагодити ситуацію, але після 10-ї години - розпочались планові та аварійні відключення. Як живуть і працюють у Хмельницькому - дивіться.

Більшість помешкань жителів Хмельницької громади на ранок мали опалення, воду і світло. Проте, рух тролейбусів відновити не вдалося. Занизька напруга.

Олександр Симчишин, міський голова Хмельницького:

Замінюємо наші тролейбуси на автобуси. Намагаємось, особливо в години пік, завезти наших пасажирів. Електропостачання в громаді відновлено на 90 відсотків. Навіть на понад 90, але напруги не вистачає, тому застосовується погодинне відключення споживачів.

В області - суворий режим економії електрики. У темний час доби на вулицях працює лише кожний четвертий ліхтар.

Володимир Пекарський, керівник КП "Хмельницьксвітло":

Дуже критично. Очікується можливо блекаут. Але звертаємо велику увагу перехрестям і пішохідним переходам. Ми намагаємось їх максимально засвітити, так як відповідно до звернень патрульної поліції, величезна кількість ДТП.

Містяни кажуть: переживуть без світла і води, скільки треба. Дехто виїхав до родичів у село, а пенсіонери намагаються не виходити в темну пору доби.

Я вихожу раз в два дня. Ну как-то переживєм. Лишби все закінчилось. - В мене приватний будинок, то мені проще. Запалив піч, та мені буде тепло. Акумуляторні батареї і вода в криниці. - Я думаю, нам не гірше ніж хлопцям, які нас захищають. Ми все переживемо і перемога буде за нами.

Всі об'єкти критичної інфраструктури працюють. Попри те, що аварійно відключені обидва енергоблоки Хаес, відчинені навчальні заклади. У лікарнях водо- і електропостачання на альтернативному забезпеченні.