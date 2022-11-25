Взуття – запорука дитячого комфорту та здоров'я, тим більше, якщо йдеться про зимові черевики та чобітки. Але дитяче зимове взуття вибирається за своїми правилами. У цьому питанні є свої вікові та інші нюанси, про які ми поговоримо нижче.

Розмір

Стопа дитини росте дуже швидко, аж до трьох розмірів за рік (чим старша дитина, тим повільніше росте стопа). Тому виміряти стопу від великого пальця до п'яти рекомендують кожні 3-4 місяці.

Але купувати взуття із запасом на кілька розмірів не можна – ходити в такому незручному взутті буде небезпечно і навіть шкідливо. Фахівці рекомендують залишати запас у взутті в 1-1.5 сантиметрів, але для зимового взуття запас має бути більшим – 1.5-2 сантиметри (через теплу шкарпетку).

Зверніть увагу, що на зимовий та осінній сезон дитині необхідно мати дві пари взуття. Доношувати взуття за старшою дитиною не бажано, якщо ви можете дозволити собі покупку нового взуття.

Від дощу, снігу та холоду

Рано восени і в теплі мокрі дні підійде взуття з вологозахисними властивостями. Це не обов'язково гумові чоботи – сучасні моделі дитячого демісезонного взуття з мембранних тканин добре «дихають», але не пропускають воду. Такий варіант – це чудове дитяче зимове взуття для хлопчиків.

Зимове взуття повинне бути теплішим, з натуральним хутром. Зовнішній матеріал - або натуральна шкіра або мембранні тканини. Наповнювач мембранного взуття також може бути синтетичним. Наприклад, із волокон холлофайбера.

Ортопедичне питання

Зрозуміло, зимове взуття повинне бути не тільки теплим, а й зручним. Більше того, вона має бути спроектована з урахуванням ортопедичних та ергономічних особливостей дитячого організму, що розвивається та росте.

Правильне взуття має бути пошито спеціальною колодкою, із затвердженим ортопедами супінатором і каблуком. Якщо вам потрібне дитяче зимове взуття для дівчаток, дивіться на каблук. Каблук не повинен бути високим, навіть якщо дівчинка-підліток з вами не погоджується. Задник взуття повинен надійно фіксувати п'яту, щоб він не підвернувся в невідповідний момент.

Підошва дитячого взуття має бути оснащена протиковзким візерунком, щоб дитина не падала на снігу та під час ожеледиці. А ще підошва має бути гнучкою.

Де купувати?

У перевіреному магазині з великою мережею представництв. Бажано прямого постачальника виробника.

Наприклад, в магазині Kinder Moda, в каталозі яких ви знайдете літнє, зимове та демісезонне взуття для хлопчиків та дівчаток. Детальніше про асортимент та акції в магазині читайте на офіційній сторінці в Instagram.