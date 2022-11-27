Відновлення енергосистеми: Литва надає Україні додаткову фінансову допомогу [ Редагувати ]
Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляється у Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
Міністр підкреслив, що останніми днями з Литви до України вже відправили шість вантажівок зі 114 трансформаторами. За словами Анушаускаса, загалом Литва має намір передати 252 трансформатори.
Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку розміром 3 млн євро на реконструкцію енергетичного сектора України. Ще 2 млн євро підтримки надсилаються зараз.
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