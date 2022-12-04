А от "газового" блекауту не буде. Принаймні в цьому запевняють в асоціації газовидобувних компаній країни. Там кажуть, до родовищ підключають генератори, аби не зупиняти видобуток палива.

Але, чи готова ваша оселя до морозів? Як давно ви повіряли свій газовий лічильник? І чи знаєте, як це робити? Цього тижня, на Івано-Франківщині, відкрили Метрологічний центр. Там і перевіряють прилади обліку, і виробляють нові. Більше про те, "як це працює" - розкаже Богдан Вербицький.

Він, тобто лічильник, головний по платіжкам в домі. Все просто: "скільки накрутило" - стільки і платіть. Але... чи правильно він рахує? Як давно ви лічильник повіряли?

Петро Джочко, начальник метрологічного центру "Захід":

Побутові лічильники газу повіряються кожні вісім років. В процесі експлуатації, так як і автомобіль, кожен прилад може виходити з ладу.

А чи можливо зрозуміти: чи вийшов з ладу ваш лічильник? В домашніх умовах - ні, лише на спеціальному устаткуванні. Ось як на цьому підприємстві.

Перш ніж провести випробування лічильника, ми мусимо перевірити на герметичність систему. Якщо система герметична, то далі можна проводити випробування з повірки.

Все починається з маркування. На кожному приладі обліку газу спеціальний QR-код. Це - інформація про власника, останню повірку, нараховані куби палива. Головний іспит - на герметичність.

Олександр Петриченко, інженер з метрології:

Кожен лічильник йде на герметичність. Потім іде попередня продувка, для того, щоб вивільнити прохід і тому подібне.

Далі через лічильник проганяють воду. Її об'ємом прораховують через спеціальну електроніку. Він передає імпульси, установка передає цей імпульс і відповідно починається старт обліку і завершення обліку.

Олександр Петриченко, інженер з метрології:

Маніпуляції займають всього лише 20 хвилин.

Микола Боржун, інженер з метрології:

Після цього, аналізуємо чи він придатний, чи не придатний для використання. Якщо непридатний, у відповідності відправляється на ремонт, а якщо придатний, то видається свідоцтво, пломбується і видається свідоцтво людині.

А як лічильники раніше повіряли? Яка технологія?

Олександр Петриченко, інженер з метрології:

Ой… дуже довго було. Півтори години йшла установка, потім піднімався згін, він так само робив витрати, так само все переганялось, так само йшли перші 200 літрів, потім 100, потім 16. І це була велика установка така.

Петро Джочко, начальник метрологічного центру "Захід":

Закручують гайки на лічильниках, ставлять 12 лічильників в ряд, на кожному лічильнику потрібно закрутити гайку, щоб створити певні умови для повірки. А тут ти лічильники поставив, натиснув дві кнопки, лічильник затиснув і уже герметичний. Всі 12 лічильників запустили, процес пішов, зелене світло - прекрасно. Червоне - не дуже.

І аби засвітився хоч якийсь сигнал, потрібен був час. А зараз, з цим устаткуванням його треба в рази менше.

Петро Джочко, начальник метрологічного центру "Захід":

Весь ланцюжок простежується. І коли він вже потрапив в лабораторію, то він вже приданий, він вже герметичний, він вже чистий. І нам залишилося тільки перевірити максимально допустимі похибки.

Олексій Тютюнник, операційний директор Регіональної Газової Компанії:

Таких по всій країні має бути в перспективі 5 заводів. Справа в тому, що нам на сьогоднішній день є велика робота стосовно модернізації неефективної старої, радянської газорозподільної мережі. Без західних технологій це неможливо.

І цей завод - теж працюватиме над модернізацією газорозподільчої газової системи країни. Бо тут можуть не тільки повіряти лічильники, а й виробляти нові!

Олексій Тютюнник, операційний директор Регіональної Газової Компанії:

Фактично це 2 мільйони клієнтів Регіональної Газової Компанії, які знаходяться на Західній Україні. Враховуючите, що велика кількість людей релокаувалися в ці регіони, то це досить своєчасний і необхідний проект для посилення і покращення роботи з нашими абонентами.

Потужності повірки - теж немалі. 210 тисяч побутових лічильників в рік і більше двох тисяч промислових.