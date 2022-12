Одним із найвпливовіших людей, які підтримали ідею володимира путіна почати повномасштабне вторгнення в Україну, був 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук. Він наполягав, що війна може довести "міць рф". Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

путін давно покладається на внутрішнє коло довірених радників у веденні бізнесу в найбільш важливих секторах російської економіки. Проте Ковальчук виділяється серед інших "особливими стосунками" з главою кремля та "роллю у формуванні громадської думки".

Ковальчук не лише бізнесмен і "особистий банкір путіна", а й один із найбільших медіамагнатів рф. Його телеканали, зокрема "Первый", а також соцмережа "Вконтакте" стають "дедалі ціннішими в арсеналі Кремля" на тлі провалів російських військ у війні проти України.

WSJ з посиланням на людей з наближення олігарха та ексспівробітника російської розвідки пише, що диктатор і Ковальчук від початку повномасштабної війни часто зустрічалися та розмовляли годинами про "зростання конфлікту із Заходом, історію Росії та їхні спільні інтереси".

За словами людей з оточення Ковальчука, його більше мотивує саме "патріотична ідеологія, а не атрибути багатства".

У листопаді видання The Times писало, що ідеологами повномасштабного вторгнення рф в Україну були секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев і директор ФСБ Олександр Бортніков.

“He’s the money guy, and he’s the media guy”: Yuri Kovalchuk’s sprawling media empire pumps out propaganda, helps crush dissent and works to distract an unsettled public as Russia’s troubles mount in Ukraine. https://t.co/s5NMVIpjjt