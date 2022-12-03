путін зібрався на Донбас [ Редагувати ]
Джерело: Коммерсантъ
Президент росії володимир путін "з часом" відвідає Донбас, але коли саме це станеться, досі невідомо. Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков.
Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации.
Також Пєсков прокоментував запровадження країнами Євросоюзу, G7 та Австралією стелі цін на російську нафту в $60 за барель. З його словами, кремль був готовий до "такої стелі", однак не планує її приймати.
Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим.
Речник путіна також запевнив що "мобілізація завершена, нової інформації щодо цього питання немає".
Нагадаємо, 2 грудня країни Євросоюзу, Австралія, а також G7 домовилися встановити стелю цін на російську нафту $60 за барель.
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