Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який включає допомогу Україні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів.
Про це повідомляє телеканал C-SPAN.
Раніше цей проект оборонного бюджету було погоджено профільними комітетами обох палат Конгресу. Ініціатива, крім іншого, передбачає виділення щонайменше 800 млн доларів на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки та 6 млрд доларів на ініціативу зі стримування в Європі, спрямовану проти росії.
Документ також включає санкції за пов'язані із золотом операції з росією, передбачає продовження на п'ять років заборони на співпрацю з росією у військовій сфері, а також постійно робить заборону на обмін інформацією, що стосується систем ПРО, з РФ.
Крім того, в ньому зазначено, що Вашингтон має намір перешкоджати участі представників рф у заходах G20 та інших міжнародних організацій.
Тепер проект бюджету буде винесено на голосування у Сенаті. У разі затвердження ініціативи верхньою палатою Конгресу вона надійде на підпис до президента країни Джо Байдена. Зазначимо, що цей проект може стати найбільшим в історії США.
по темі
Які країни найактивніше залучені до тренування воїнів, а які приєднаються вже найближчим часом - розповість наша спеціальна кореспондентка у Британії Світлана Чернецька.
США засудили "порожні погрози" президента рф володимира путіна про ядерну зброю після того, як він у своєму виступі заявив про нові ризики атомної війни
Комітет Сенату США ухвалив резолюцію про визнання дій рф в Україні геноцидом. Вона, зокрема, закликає США та їхніх союзників щодо НАТО та ЄС підтримати уряд України
Механізм реалізації стелі цін на російську нафту не вимагає додаткових перевірок суден
Норвегія перерахувала 14,5 млн євро на Місію допомоги Європейського Союзу Україні