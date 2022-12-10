Волонтери вже збилися з ліку, скільки машин відправили на фронт

Зігріти захисників, забезпечити спорядженням і технікою - таке завдання ставлять перед собою тисячі волонтерів. І за кордоном теж. Не шкодують ні зусиль, ні грошей. Волинянин, який останні роки живе в Польщі, вирішив купити для бійців на передовій машину й переобладнав її під потреби медиків. І невдовзі авто поїде на Харківщину.

Колишній вчитель історії з Волині, а нині автоелектрик у Варшаві Андрій Максімов придбав цей мікроавтобус для волинян, які нині на передовій. Разом з іншими українцями взявся переобладнати машину, пристосувавши для потреб бійців.

Андрій готує до покраски, все видуває, вичищає. Скло заднє треба зафарбувати, Андрію, щоб там не було видно світла всередині.

У машину встановили спеціальну електроніку: потужний обігрівач, перетворювач напруги, додаткові фари та світлові маячки.

На переді має дві камери бути, вони вночі бачать ті камери трохи...

Був білий, став зелений. Мікроавтобус перефарбували, спереду встановили лебідку, що може витягувати іншу техніку. У середині - кушетка для надання допомоги пораненим.

Андрій Максімов, волонтер:

Думаю за хлопців, так само колеги на передку. Може хтось візьме за приклад з хлопців, які сидять за кордоном і зробить те саме. Давайте всі разом допомагати й буде перемога!

Евакуаційна машина вже на Волині, найближчими днями волонтери планують доставити її до Куп'янська та передати медикам 14-ї окремої механізованої бригади.

Олександр Давидюк, волонтер:

Машина дуже хороша, вона не вибаглива. Простий мотор, немає багато електроніки встроєної тобто. Хлопцям буде безпроблемно її, не дай Бог, ремонтувати. Але цей хлопець понаставляв дуже багато всього: і камери, і передні, і задні, тобто, машина може їхати вночі без світла.

Автівка обійшлася волонтерам у 120 тисяч гривень. Подібні буси й позашляховики у Європі нині на вагу золота. Адже все, що може бути корисне на передовій і в хорошому стані відразу забирають українці.

Олександр Давидюк, волонтер:

Вже вивезли, можна сказати, все. Таке толкове. Але ремонтуємо, робимо і завозимо. Зараз ще одна машина в процесі ремонту, Т5-й, то піде на Бахмут та машина - хлопцям там дуже тяжко. Поляк скинув нам до 1000 злотих на машині. Сказали, що на ЗСУ - вони скидають.

Волонтери вже збилися з ліку, скільки машин відправили на фронт. Там транспорт, розхідний матеріал, який, проте, рятує життя.