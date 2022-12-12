Якщо військовослужбовець подається на отримання статусу самостійно - всі документи йому мають надати у військовій частині.

В Україні з 1 грудня розпочався процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій. Досі військовослужбовці, які стали на захист країни після 24 лютого, не могли цього зробити через законодавчі колізії. У жовтні Кабінет Міністрів України таки вніс відповідні зміни до порядку та процедури.

Покрокову інструкцію, як зараз оформити статус, за новими правилами - розкаже Жанна Дутчак.

Військовослужбовець Олег додому в Івано-Франківськ приїхав у відпустку лише на кілька днів. Потім знову на передову. Воює з 15-го року.

Олег, військовослужбовець ЗСУ:

За час служби я здійснив чотири ротації по два - два з половиною місяця, як яка ротація. І потому я звільнився і зараз із 24 лютого знову стою на обороні.

Олег має статус учасника бойових дій. Отримав ще 2015-ого після першої ротації в АТО. Всім процесом - від підготовки необхідних документів і до розгляду на комісії - займалося керівництво його військової частини.

Олег, військовослужбовець ЗСУ:

Я тільки надав фотографію і на мене всі документи підготовили. У нас був відділ кадрів персоналу, який збирав всі ці довідки і готував пакет документів на кожного військовослужбовця і подавали у вищі органи.

Статус учасника бойових дій дає цілу низку пільг - як от знижка у 75 відсотків на сплату комунальних послуг, безкоштовні медикаменти, лікування у санаторіях, безоплатний проїзд у громадському транспорті. Але серед побратимів, з якими Олег нині воює - цей статус мають не так багато хлопців. Переважно ті воїни, які отримали його до 24 лютого.

Наталія Шмарко, юристка громадської організації "Юридична сотня":

Весь цей час від повномасштабного вторгнення мобілізовані особи не могли навіть подати документи на отримання цього статусу. Тому що не було законодавчо закріпленого механізму.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Точніше правовий механізм був, і його застосовували впродовж восьми років війни. Але після 24 лютого - виникла потреба створення нового. Бо старий порядок не передбачав процедури надання статусу "учасник бойових дій"воїнам, які стали на захист держави після повномасштабного вторгнення росії.

В нормативних документах, які регулювали надання статусу "УБД" з 2014-го року - чітко прописали перелік підрозділів та формувань, в яких проходити службу та на яких саме територіях. Йшлося про райони, де проходила АТО.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Але нині зона бойових дій - це не лише Луганська та Донецька області, а вся Україна. Крім того, з'явилися нові формування – на кшталт територіальної оборони.

Тож назріла потреба внести зміни. І уряд їх ухвалив. Наприкінці жовтня. Насамперед розширили перелік осіб, які можуть отримати статус УБД.

Наталія Шмарко, юристка громадської організації "Юридична сотня":

Ці зміни дали можливість отримати статус учасника бойових дій особам, які пішли захищати нашу країну після повномасштабного вторгнення, також ці зміни дали можливість отримувати статус УБД військовослужбовцям сил територіальної оборони.

Щодо учасників добровольчих формувань територіальних громад - то їх в цьому переліку поки що немає.

Наталія Шмарко, юристка громадської організації "Юридична сотня":

Ще в березні 22-го року Верховна Рада підтримала зміни до законодавства, які б надавали можливість учасникам добровольчих формувань територіальних громад отримати статус учасника бойових дій. Але, на жаль, в постанові жодним чином не надано про них. Хоча є багато прикладів того, що такі особи брали участь в бойових діях

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Отже, статус учасник бойових дій можуть отримати - мобілізовані та військовослужбовці сил територіальної оборони. Куди звертатися? Які документи потрібні?

Є два шляхи. Перший - коли звертається командир частини. І другий - коли до комісії, яка надає статус УБД, подає документи безпосередньо сам боєць. В обох випадках - перелік необхідних паперів однаковий.

Наталія Шмарко, юристка громадської організації "Юридична сотня":

По-перше, має бути довідка, встановленого зразка до постанови 413 про те, що особа виконувала завдання з оборони нашої країни. І також має бути хоч один із підтверджуючих документів.

Це може бути витяг або копія бойових донесень; з журналів бойових дій, оперативних завдань, ведення оперативної обстановки; з вахтових журналів, польотних листів, або ж з матеріалів спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. А ось вимогу, яка була раніше щодо тридцяти днів, які боєць мав перебувати в районах проведення бойових перед тим, як подаватися на отримання статусу - урядовці скасували.

Наталія Шмарко, юристка громадської організації "Юридична сотня":

Крім того, особа може прикріпити будь-який документ, який вона вважає за потрібне і свідчить про те, що вона виконувала завдання із оборони нашої країни. Навіть, якщо цього документа немає в переліку. А також заява в довільній формі складена на отримання цього статусу.

Якщо військовослужбовець подається на отримання статусу самостійно - всі документи йому мають надати у військовій частині. Для цього йому потрібно лише звернутися із заявою до командира. Далі заявку має розглянути відповідна комісія.

Наталія Шмарко, юристка громадської організації "Юридична сотня":

Особа, яка хоче подати самостійно ці документи, то вона відправляє їх на адресу Міністерства оборони рекомендованим листом. Якщо це, наприклад, військовослужбовець Нацгвардії, які входять до МВС, то це відповідно комісія при Міністерстві внутрішніх справ.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

А як бути із тими, хто вже звільнився із військової служби? Ймовірно, за десять місяців повномасштабної війни - таких бійців чимало. Хтось через проблеми зі здоров'ям, чи сімейні обставини.

Наталія Шмарко, юристка громадської організації "Юридична сотня":

В такому разі особа для отримання статусу УБД може звернутися до територіального центру комплектування, колишня назва це військкомат, із відповідними документами для того, аби отримати даний статус.

Серед нововведень юристи особливо наголошують на термінах, яких потрібно дотримуватися під час подачі заяки.

Наталія Шмарко, юристка громадської організації "Юридична сотня":

Документи на отримання статусу УБД, особа або її командир має подати у місячний термін з дня виконання ним бойового завдання, розвідувальних заходів або ж отримання ним поранення, контузії. З однієї сторони ми вважаємо, що це, можливо, навіть і добре, тому що це пришвидшує сам момент отримання цього статусу і мотивує командирів швидше працювати.

Та експерти зауважують - навряд чи всі зможуть вкластися в ці часові рамки. А можливості звернутися до комісій після завершення встановленого терміну - новий порядок не передбачає. Не зрозумілим залишається нині і те, з якої дати треба рахувати "місяць" тим, хто виконував бойові завдання з лютого по жовтень.