Нові бої попереду. Боксер Денис Берінчик, який на початку грудня здобув титул Чемпіона Європи у легкій вазі - повернувся додому. Свою перемогу у Лондоні третього грудня він присвятив українським військовим. Чи важко дався перший, під час війни бій. І які плани в спортсмена - розкаже Даніїл Снісар.

Для Дениса Берінчика це був перший бій на професійному ринзі за останні 12 місяців - чимала перерва для спортсменів. Перед глядачами, на арені Тоттенгем Гостпур у Лондоні, він з'явився у формі спецпідрозділу Головного управління розвідки.

Денис Берінчик, Чемпіон WBO International та EBU у легкій вазі:

Идеи приходят спонтанно и они обрабатываются на протяжении 2-3 месяцев, добавляются всякие изюминки. Потом это выливается в большую речку, а потом уже море, а потом океан. И это все прикольно и красочно.

В андеркарді бою Тайсона Ф'юрі з Дереком Чісорою - Берінчик провів поєдинок проти француза, Івана Менді. Досвідченого боксера, на рахунку якого більше півсотні боїв і лише п'ять поразок. А вже 3 грудня додалася іще одна.

Денис Берінчик, Чемпіон WBO International та EBU у легкій вазі:

Бой прошел, в принципе, под нашу диктовку. Пояс мы привезли в Украину. Это победа присвячуеться всим украинцям и нашему генералу - Валерию Залужному. Так как у нас побед много. И когда ми поехали в лагерь тренировочный - были приятные новости, про Херсон, про арбузики.

Єгор Голуб, тренер:

Конечно, как обычно, мы изучали соперника. Я знал о бое где-то в июле. Просматривали поединки, разбирали. Было понятно, что это будет нелегкая прогулка. Т.к, за 50 боев. Не все получилось, что запланировали. Но, слава богу, без травм, победа. Пояс дома.

Двобій тривав усі 12 раундів. Берінчик активно намагався загнати суперника в кут. Та, на початку - Менді вдавалося тримати оборону. У сьомому та восьмому раундах - француз навіть збільшив кількість вдалих атак.

Єгор Голуб, тренер:

Да, забирали 10-11-12. Но Денис даже чуть раньше включился, с 9-го. Где-то забирали раунды, какие-то брали отдых. Конечно, перед чемпионскими раундами, 10-12 раундов - мы изначально настраивались, что будет 12 раундов бой.

В останніх трьох раундах - Денис додав швидкості й вдалих ударів. Зрештою, судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру

У бою проти Менді українець не лише завоював титул Європейського боксерського союзу, а й захистив свій пояс WBO International. У планах - титул чемпіона світу, навіть попри війну, каже Денис. Адже, саме військові та й самі українці його надихають до подальших успіхів у спорті.

Денис Берінчик, Чемпіон WBO International та EBU у легкій вазі:

Они поменяли меня в лучшую сторону. И многие, думаю, люди нашей страны - некоторые живут одним днем, что завтра может и не настать. И как-то по-взрослому на это все смотришь. И думаешь, что ты во сне. Но, увы, это реалии.

Вийти на ринг знову спортсмен готується вже найближчим часом. Про дату нового поєдинку Дениса оголосять протягом місяця.