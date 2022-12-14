У Туреччині суд ув'язнив мера Стамбула Екрему Імамоглу. Він розглядається як головний конкурент президента Реджепа Таїпа Ердогана на майбутніх виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Імамоглу було засуджено до двох років і семи місяців в'язниці за те, що у 2019 році він назвав "дурнями" людей, які анулювали результати виборів, згідно з якими він випереджав Ердогана.

Мер тоді підкреслив, що цей вислів був відповіддю міністру внутрішніх справ Сулейману Сойлу, який використав ті самі слова на його адресу.

При цьому суд наклав на Імамоглу заборону, згідно з якою не може вести політичну діяльність.

Зазначимо, що турецький шестипартійний опозиційний альянс міг висунути Імамоглу як свого кандидата на президентських виборах, які відбудуться у 2023 році.