Новітня зброя українського виробництва! ЗСУ взяли на озброєння 7 безпілотників, виготовлених на вітчизняному підприємстві, - заявив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, це перша, але не остання партія таких дронів.

Тож яке воно, озброєння нового покоління вітчизняного виробництва? Наскільке ефективне? Михайло Манилюк бачив новітні розробки і розкаже про них докладніше.

Його, мов конструктор, складають із деталей. Встановлюють на катапульту і… запускають у небо!

Це дрон-камікадзе українського виробництва із промовистою назвою "Відсіч". На наших очах за допомогою джойстика ним керує Олексій. Чоловік виконує бойові завдання на фронті. Каже - такий птах там вкрай необхідний!

Олексій, пілот БПЛА:

Я в первий раз на ньому літаю, на етом самольоте на етом тіпе.

Якщо на комп'ютерному симуляторі у безпілотника є кілька життів, то в реальному житті - лише одне, ділиться пілот. Потрібно бути уважним, аби дрон не впав, не долетівши до цілі. Втім цю місію виконати нескладно.

У порівнянні з іранським мопедом - український камікадзе має безліч переваг! Розмах крила - майже два з половиною метри. Оснащений потужною камерою, здатен літати на висоті до півкілометра, нести фугасний снаряд вагою до трьох кілограмів, а застосовувати його можна і проти сухопутних цілей, і проти морських.

Ігор Калінчук, інженер-програміст:

Дрон "Шахед" - вказали йому координати і він туди летить, а тут ми маємо можливість керувати ним впродовж всього польоту. Якщо обставини змінилися, чи повернути його назад, чи відпрацювати по інших цілях. Тобто ми маємо керування повністю впродовж усього польоту. Коофецієнт корисної дії тут набагато більший. Завдяки більш точному наведенню і використанню.

Коштує одна така пташка - вісім тисяч євро. Частину деталей для виробництва купують у Китаї, частину в Європі та США. Летіти далеко дрон поки що не може. Але розробники кажуть - цей недолік можна виправити, встановивши на апарат двигун внутрішнього згоряння.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Цей дрон-камікадзе здатен літати на відстань до тридцяти кілометів і до однієї години перебувати у повітрі. Вже за кілька днів літальний апарат на фронті знищуватиме російське військо разом із бронетехнікою.

БТРи, танки, бліндажі, пункти спостереження. Український бойовий дрон можна використовувати проти будь-яких ворожих цілей. Він уже пройшов майже всі випробування й готовий псувати ворогу нерви!

Валерій Боровик, представник військової контррозвідки:

Він детально вже відпрацьований. Показаний на випробуваннях в Мінцифрі із присутністю Міноборони. І на наступному тижні він буде проходити визначальні відомчі випробування для подальшого введення в експлуатацію вже на офіційному рівні.

П'ять камікадзе вже є на озброєнні української контррозвідки - зазначає Валерій Боровик. І процес виробництва не припиняється!

В нас декілька локацій і декілька місць можливості виробництва. В тому числі ми зараз хочемо підключити. В нас є компанії наші в Литві. Потенційно ми зараз дивимося композит на виробництво. Зробимо матриці. Тоді до 5-10 штук в місяць ми можемо робити.

Ігор Калінчук, інженер-програміст:

Технологічний процес дуже простий. Тут дуже просто - з матеріалів вирізали, скріпили і встановили всю електронніку і можна летіти.

Сили оборони України зараз активно використовують проти російського війська бойові дрони. Зокрема, й вітчизняного виробництва.

На цих кадрах - український камікадзе, створений на базі безпілотника "Лелека-100", знищує російський зенітний ракетний комплекс "Оса".

Безпілотник, який здатен долати відстань у тисячу кілометрів із бойовим зарядом сімдесят кілограмів, теж уже проходить випробування, маневруючи в небі. Його перевага ще й у тому, що він здатен не лише дістатися цілі, а й повернутися назад!