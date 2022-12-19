19 грудня, у День Святого Миколая, в Києві засвітили вогні на головній ялинці України, яка встановлена на Софійській площі.

Цього року формат святкувань на Софійській площі інший. Сама ялинка теж не така велика й ошатна, як завжди – вона має 12 метрів заввишки (замість 31 метра, як минулого року).

Назвали новорічну красуню "Ялинкою незламності" (як і усі ялинки в інших містах України).

"Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року", - коментує відкриття ялинки мер столиці Віталій Кличко.

Він переконаний, що "саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні - у свято Миколая-Чудотворця".

"І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ!", - сказав мер.