Від початку повномасштабного вторгнення росії українські сапери знешкодили понад 150 тисяч мін і снарядів, що не розірвалися. Обстежили тисячі гектарів території в деокупованих містах і селах. І робота ця триває щодня - без вихідних і перерв.

Щоб убезпечити наших вибухотехніків, німецькі поліцейські подарували робота. З його допомогою розмінування можна проводити навіть дистанційно. Як працює диво-машина бачив Роман Барашев.

Вони знаходять вибухівку у житлових будівлях та автомобілях. Розчищають від небезпечного мотлоху поля й ліси. Ліквідують небезпечні для життя пастки, що, відступаючи, російські загарбники залишили на Харківщині, Херсонщині, Київщині…

Андрій Єрмоленко, старший лейтенант управління вибуховотехнічної служби Національної поліції України:

Роботи дуже багато, прям-таки дуже багато, все, що радянське вироблялось, воно зараз сиплеться на нас в тій кількості, яка навіть не піддається здоровому глузду. Ми тільки приїхали з ротації, працювали в Харківській області, в Ізюмі, в Лимані, таке враження, що московити задалися ціллю знищити, а якщо не знищити, то за***ти мінами всю нашу територію.

Робота саперів - це завжди небезпека! І тут головне завдання - убезпечити фахівців, які весь час ризикують життям.

Сергій Сковпень, начальник відділу управління вибухотехнічної служби Національної поліції України:

Є загиблі серед наших працівників… Я не можу озвучувати цифри, але це дуже болюча втрата. В нас на початку війни було всього 300 чоловік-вибухотехників. Ми кожного знаємо в лице, ми як сім'я одна. Втрата, навіть поранення одного, це шрами в кожного на серці.

Ідеальний варіант - доручити роботу саперів роботам!

Сергій Сковпень, начальник відділу управління вибухотехнічної служби Національної поліції України:

Хочу розвінчати міф - те, що сапери ріжуть якісь проводочки, це тільки в кіно. Назараз нагальна потреба - працювати дистанційно, для того, щоб спеціаліст не загинув.

За допомогою ось такого металевого монстра вибухотехніки можуть оглядати будівлі, розбирати конструкції, діставати з глибин небезпечні предмети… І робити все це - дистанційно, спостерігаючи за діяльністю машини на екрані монітора.

Андрій Єрмоленко, старший лейтенант управління вибухотехнічної служби Національної поліції України:

Є три варіанти керування - просто пультом: візуальний контроль ось в такому мобільному варіанті, і в більш стаціонарному варіанті, те саме, але трошки більше.

Роман Барашев, кореспондент:

Моделюємо ситуацію. Біля мене - мінометна міна, 120 міліметрів, (піднімаю) десь 20 кіло вагою, за мною - учбово-тренувальний снаряд, це все знаходиться біля дороги, звідси потрібно перевезти цю вибухівку в безпечне для людей місце.

Транспортування мін і снарядів - не єдина функція цієї моделі робота. До металевого сапера можна прикипіти ось такі борони, і тоді він перетвориться на такий собі комбайн, що здатен розчищати від мін поля чи присадибні ділянки.

Андрій Єрмоленко, старший лейтенант управління вибухотехнічної служби Національної поліції України:

Його задача - розбивати все, що зверху, і трошки заглиблюватись у середину в ґрунт. Ось ці, бачите, вдаряють в землю… На навчанні, що ми проходили, скажу дуже добре, навіть каміння якесь він дробить, замала дійсно швидкість й сам комбайн не дуже великий, але маємо те, що маємо, хоть щось.

Цьому роботу не страшні вибухи протипіхотних мін. Втім європейські виробники створюють і потужніші агрегати. Як от ось цей.

Сергій Сковпень, начальник відділу управління вибухотехнічної служби Національної поліції України:

Дуже багато нам допомагають партнери з тими ж курсами, тренінгами - хлопці їздили у Францію в центр Анжі, там дуже потужний центр, в Сполучені Штати - там спеціальну школу зробили для вибухотехників.

А це такий собі музей небезпечних подарунків, які залишили росіяни на українській землі. Уламки ураганів, градів, фугасів, касетних мін… Усе це було зібрано у Києві та області. Аби зібрати все, що насіяли в Україні рашисти, потрібні роки - кажуть фахівці. І не один, а сотні роботів.

Андрій Єрмоленко, старший лейтенант управління вибухотехнічної служби Національної поліції України: