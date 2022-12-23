Закон про надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану набув чинності. Про це повідомляє Міноборони.

Зокрема - частини щорічної основної відпустки, а також відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Основна умова - кожна із зазначених відпусток може тривати не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.