Відпустки військовослужбовців під час воєнного стану: закон набув чинності [ Редагувати ]
Закон про надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану набув чинності. Про це повідомляє Міноборони.
Зокрема - частини щорічної основної відпустки, а також відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
Основна умова - кожна із зазначених відпусток може тривати не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України.
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