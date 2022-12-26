Всім переселенцям нададуть гуманітарну допомогу та місце для проживання

У Херсоні із самого ранку було чути звуки вибухів - повідомляють місцеві пабліки. А напередодні рашисти 33 рази обстрілювали область. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Населені пункти регіону ворог поливав вогнем артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. 7 разів росіяни атакували Херсон. Поцілили у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Цивільні не постраждали, проте дотепер у лікарнях міста - кілька десятків поранених після жорстоких обстрілів, які влаштували росіяни два дні тому. Про це та інше - далі в сюжеті.

Котрий ранок поспіль у Херсоні починається так. Російські терористи обстрілюють непідкорене місто - продовжують фанатично нищити інфраструктуру та калічити людей. Гатять і по визволених населених пунктах області.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Систематичних мінометних обстрілів зазнає місто Берислав Херсонської області. Також, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед мирних жителів.

Це кадри влучання ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні. Окупанти поцілили по двох медзакладах Херсона. Рашисти навмисне спрямували вогонь туди, де мали бути люди. Дивом минулося без постраждалих.

Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги - зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.

Попри все, біля центру здачі крові - повно людей: готові стати донорами та допомогти пораненим. Після атаки росіян 24 грудня лікування потребують 64 людей. 16 осіб - загинули.

Проте і ворогу непереливки. Сили оборони вдарили по штабу окупантів, де росіяни саме проводили нараду.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. В районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил російської федерації. В результаті - до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Рашисти не відмовляються від своєї тактики - і далі шматують Херсонщину. Тому триває евакуація. Щодня цим поїздом людей везуть до Хмельницького. Пані Вікторія - жителька мікрорайону Острів, який найбільше потерпає від російського вогню.

Вікторія, жителька Херсона:

Я не можу вже от цих звуків, я не розлічаю де і що. І самольоти.

Всім переселенцям, зазначають у Херсонській обласній військовій адміністрації, нададуть гуманітарну допомогу та місце для проживання.

Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Все, що біля річки - там дуже страшно - контролювати неможливо. Зі світлом проблеми і з теплом проблеми. Ви зараз вже поїдете і будете себе спокійно хоч відчувати і хоч спати спокійно.

Підбадьорити херсонців, які вимушені покинути свої домівки, приїхав співак Святослав Вакарчук і заспівав просто у вагоні.