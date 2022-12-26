Переселенці з Херсона виграли грант і відкрили книгарню у центрі Рівного [ Редагувати ]
Переселенці з Херсона виграли грант і відкрили книгарню у центрі Рівного. У ній великий асортимент художньої літератури сучасних українських авторів, книг для дітей, а також нон-фікшн. Через війну подружжя виїхало з рідного міста ще у лютому. У Херсоні мали друкарню, видавали великий тираж газет. І це все довелося залишити.
Як облаштувалися на новому місці, і чи планують повертатися додому - підприємці розповіли нашим журналістам.
Вітаємо Ми - з Херсона. Заходьте, будь ласка.
Вікторія зустрічає нас у своїй книгарні у центрі Рівного. На полицях - сучасна українська та зарубіжна література. Тут немає підручників і жодного видання російською.
Вікторія Новицька, співвласниця книгарні:
Бажання читати воно не зникло і ми ходили по крамницях і думали, чим би ще можна було б таким зайнятись, щоб нагадувало мою попередню роботу з літературою, з письменниками і отак от поступово потихеньку виникла така ідея. Ми написали грант на власну справу. В надії подали, виграли і завдяки тому у нас таке маленьке дітище з'явилося.
До великої війни подружжя Новицьких мало бізнес у Херсоні - друкарню, видавництво з найбільшим тиражем газет в області.
Михайло Новицький, співвласник книгарні:
У нас друкувалися і Люко Дашвар і Макс Кідрук - ваш земляк і багато починаючих. У них нема можливості видати книжку і вони друкували у нас. Сотні авторів так що і це був дуже великий попит. У нас черга була більша, ніж на рік друкувати авторів.
Останні кілька років Вікторія була головною редакторкою літературного журналу. Останній його номер мав піти в друк 24-го лютого.
Вікторія Новицька, співвласниця книгарні:
Публікували письменників з усіх куточків України, навіть з-за кордону діаспора, тобто об'єднували північ, південь, захід схід ми тут навіть завжди друкували карту, показуючи звідки є наші автори.
Та через російську окупацію - усе довелося залишити та поїхати на захід України.
Пів автомобіля займали дитячі іграшки, того що у нас хлопчик п'яти років і книжки. Ми журналісти і журналісти там люди дуже затребувані і наші прізвища сто відсотків мали б бути в тих списках.
Подружжя лишилося у Рівному, звідки родом Вікторія. І саме їй належить ідея відкрити книгарню.
Вікторія Новицька, співвласниця книгарні:
Обирала особисто я книжки як для себе. Знову ж таки ми прислухаємося до побажань людей і тоді ми замовляємо те, чого в нас ще бракує, щоби людям завжди хотілося сюди повертатися.
Частину витрат на книгарню компенсувала держава за програмою "єРобота". Такої крамниці у Новицьких у Херсоні не було. Там містяни, розповідає Михайло, більше читали газети та журнали. А от в Рівному - популярніша художня література.
Молодь читає книжки. Саме молодь. Покупці 99 відсотків - молодь. І це дуже втішає.
Аби забрати частину речей та книг, подружжя нещодавно їздило в деокупований Херсон.
Михайло Новицький, співвласник книгарні:
Орки розікрали. Да розікрали папір, комп'ютери редакції. Тобто на відновлення це треба мільйони гривень, ну яких ніде взяти. Бо новий бізнес це таж книгарня - вона не принесе таких прибутків. Це скоріш хоббі, ніж серйозний бізнес.
Книгарі кажуть, до рідного Херсона поки повертатися ризиковано.
Ми там перебували всього 34 години - я їх порахувала кожну годину. І, знаєте, за перших дві години я нарахувала 50 вибухів, а далі я збилася з ліку.
Поки подружжя залишається у Рівному. Але впевнені - у своє рідне місто обов'язково повернуться.
Другу книгарню відкриємо в центрі Херсона на площі Свободи, ну куди зараз прилетіло, да, а коли росіян переможемо також "Затишна книгарня" буде і в центрі Херсона.
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