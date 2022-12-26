Переселенці з Херсона виграли грант і відкрили книгарню у центрі Рівного. У ній великий асортимент художньої літератури сучасних українських авторів, книг для дітей, а також нон-фікшн. Через війну подружжя виїхало з рідного міста ще у лютому. У Херсоні мали друкарню, видавали великий тираж газет. І це все довелося залишити.

Як облаштувалися на новому місці, і чи планують повертатися додому - підприємці розповіли нашим журналістам.

Вітаємо Ми - з Херсона. Заходьте, будь ласка.

Вікторія зустрічає нас у своїй книгарні у центрі Рівного. На полицях - сучасна українська та зарубіжна література. Тут немає підручників і жодного видання російською.

Вікторія Новицька, співвласниця книгарні:

Бажання читати воно не зникло і ми ходили по крамницях і думали, чим би ще можна було б таким зайнятись, щоб нагадувало мою попередню роботу з літературою, з письменниками і отак от поступово потихеньку виникла така ідея. Ми написали грант на власну справу. В надії подали, виграли і завдяки тому у нас таке маленьке дітище з'явилося.

До великої війни подружжя Новицьких мало бізнес у Херсоні - друкарню, видавництво з найбільшим тиражем газет в області.

Михайло Новицький, співвласник книгарні:

У нас друкувалися і Люко Дашвар і Макс Кідрук - ваш земляк і багато починаючих. У них нема можливості видати книжку і вони друкували у нас. Сотні авторів так що і це був дуже великий попит. У нас черга була більша, ніж на рік друкувати авторів.

Останні кілька років Вікторія була головною редакторкою літературного журналу. Останній його номер мав піти в друк 24-го лютого.

Вікторія Новицька, співвласниця книгарні:

Публікували письменників з усіх куточків України, навіть з-за кордону діаспора, тобто об'єднували північ, південь, захід схід ми тут навіть завжди друкували карту, показуючи звідки є наші автори.

Та через російську окупацію - усе довелося залишити та поїхати на захід України.

Пів автомобіля займали дитячі іграшки, того що у нас хлопчик п'яти років і книжки. Ми журналісти і журналісти там люди дуже затребувані і наші прізвища сто відсотків мали б бути в тих списках.

Подружжя лишилося у Рівному, звідки родом Вікторія. І саме їй належить ідея відкрити книгарню.

Вікторія Новицька, співвласниця книгарні:

Обирала особисто я книжки як для себе. Знову ж таки ми прислухаємося до побажань людей і тоді ми замовляємо те, чого в нас ще бракує, щоби людям завжди хотілося сюди повертатися.

Частину витрат на книгарню компенсувала держава за програмою "єРобота". Такої крамниці у Новицьких у Херсоні не було. Там містяни, розповідає Михайло, більше читали газети та журнали. А от в Рівному - популярніша художня література.

Молодь читає книжки. Саме молодь. Покупці 99 відсотків - молодь. І це дуже втішає.

Аби забрати частину речей та книг, подружжя нещодавно їздило в деокупований Херсон.

Михайло Новицький, співвласник книгарні:

Орки розікрали. Да розікрали папір, комп'ютери редакції. Тобто на відновлення це треба мільйони гривень, ну яких ніде взяти. Бо новий бізнес це таж книгарня - вона не принесе таких прибутків. Це скоріш хоббі, ніж серйозний бізнес.

Книгарі кажуть, до рідного Херсона поки повертатися ризиковано.

Ми там перебували всього 34 години - я їх порахувала кожну годину. І, знаєте, за перших дві години я нарахувала 50 вибухів, а далі я збилася з ліку.

Поки подружжя залишається у Рівному. Але впевнені - у своє рідне місто обов'язково повернуться.