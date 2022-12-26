Без ажіотажу продажів, але з бажанням зберегти різдвяний дух. В українських містах розгорнулись ялинкові ярмарки. Найчастіше покупцями стають батьки, які хочуть потішити своїх дітей. Середня ціна на хвойні деревця - 200-400 гривень. Наші кореспонденти у Сумах і Чернівцях пройшлись ялинковими базарами.

Ми хочем, щоб вона була пишна, і зеленіша, і не маленька, тому що донечка наша любить, щоб була немаленька ялинка, вона вважає, чим більша ялинка, тим більше під нею подарунків буде.

Юлія Зайцева, кореспондентка:

У Сумах погода зовсім не зимова. Цілий день іде дощ. Утім на продаж ялинок це майже не впливає. Люди потроху обирають собі новорічну красуню.

Ажіотажу на ялинковому базарі немає. Здебільшого купують зелені деревця подружжя з дітьми.

Все рівно є якійсь настрій, стараємся для дітей, щоб їм було гарно, стараємся показувать позитив. - Хочеться свята, а бачите, як ми святкуємо.

Продавці запевняють: ціни на хвойні не змінились.

На рівні прошлого года, не дороже.

Але покупці кажуть, вартість таки зросла. І справді гарне деревце ще треба пошукати.

Одностороння 450 гривень, я считаю, що це дуже дорого, а там були бліже до етого самого…до універмагу, там подешевше набагато, там по 350 максимальна була ціна, будем вибирать дітки маленькі вдома, не відмовимся, буду куплять.

Вполовину дешевше можна купити збірну ялинку з гілок, причому, не лише з місцевих хвойних, а навіть із закарпатських.

Ізмаїл Рахман, продавець:

На подставочках 200, уже ми рубаем ветки, и делаем ото подставочки.. Смерека ето из Закарпаття приїхала, она видите, такая красивая. - Вона дорожча? - Не, почти цена одинаковая.

І такі хвойні ікебани приваблюють не лише ціною.

Там можно вибрать за ту саму ціну ялиночку таку, но тільки ж вона напевне з минулого року долежала до сьогодні. Колір у неї трошки не такий як треба.

А от найпишнішу та найбільшу ялинку на базарі, віддають взагалі задарма.

Я кажу заберіть просто так, не хочет, люди говорят негде ставить, она дуже огромная, шикарная, файная.

Бо верхівка дерева - зламалася при транспортуванні.

Хто буде брать ее, вниз буду наклонять, я ее на место скручу.

Більшим попитом серед покупців традиційно користуються сосни.

В минулому році ми взяли перший раз не сосну, а ялинку, на всю вишину, до потолка скажем так, і в минулому році ми винесли 2 бмв-шних пакета голочок, думаємо, на наступний рік ми вже не будем так експериментувати, тому шо ще мабуть до 8 березня ми то в матрасах, на дивані, на кроваті знаходили ці іголочки.

На кожному дереві має бути наліпка зі штрихкодом.

Артур Карапетян, продавець:

Відіте, где чипі стоят, то легально. оно показівает, когда рублена, откуда привезена, из какого лесничества., ваші звідки? - Середино-буда, Краснополье.

Пишна ялинкова алея прикрашає цілу вулицю у Чернівцях. І так тут - щороку. Хвоя повсюди, на різний смак і гаманець.

О я хочу купити ялиночку, в яку вона ціну? - 350 гривень. Вона чіпована, так? - Так, вона чіпована.

Пані Алла запевнює: усі ялинки - легальні.

Бачите, чіп. І її перевіряє спеціальний пристрій такий, що пікає. От і все.

Ялинку можна обрати від сотні гривень. Є тут і красуні із Данії - це дерева за кілька тисяч гривень із дуже пишною хвоєю насиченого кольору. Поруч продавці все ж пропонують придивитися до ялиці з українських Карпат за 400 гривень. Щоб перевірити на свіжість, радять злегка потягти за гілля.

Ви кажете, що вона витримає усі свята і не обсиплеться? - Так, так, місяць буде стояти. Сто відсотків.

Покупці обходять деревця, прицінюються та обирають.

В нас небагато місця і треба таку ялинку, щоб гарно дивилась на підвіконні. Таку і вибрали. Ціна такої ялинки 300 гривень.

Іван із братами чи не найактивніші продавці. Кажуть: частину вторгованого віддають на ЗСУ, бо там служить їхній батько. Ялинки хлопці складають з гілочок власноруч.

Як ти робиш? - Тут береться, кладеться велика гілочка, потім накладаються маленькі і так більше і більше до самого низу.

Майя Гуменна, кореспондентка: