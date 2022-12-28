Безпілотник бойового призначення або ударний дрон - такі виготовляють в Україні ще з 2016-го.

Дрони. Слово, яке на мирних жителів наводить жах. Адже, за даними "Укренерго", лише за 2 останніх місяці росія випустила по енергетичній системі України понад тисячу безпілотників-камікадзе й ракет.

Втім, наші бійці теж активно використовують дрони проти російських загарбників. Як це відбувається? Роман Барашев побував на навчанні екіпажів ударних дронів Збройних сил України.

Білий електронний птах із вибухівкою, що причепили до його хвоста, злітає в небо. Мета - знищити позиції загарбника. Безпілотник бойового призначення або ударний дрон - такі виготовляють в Україні ще з 2016-го.

Максим Суботін, комунікатор проекту з розробки ударних дронів:

Один з найнепомітніших дронів, бо він електричний двигун має, не має теплового сліду, він тихий, ви сьогодні це почуєте, якщо відбудуться польоти.

Комплекс є ефективним рішенням для враження ворожих об'єктів на глибині в 45 км і це може бути командні пункти, склади зберігання паливо-мастильних матеріалів, боєприпасів, станції радіоелектронної розвідки і таки кейси є на рахунку нашого дрону.

Це абсолютно українська розробка, 85% персоналу компанії - колишні військовослужбовці, ще 15% - вчені науковці, талановиті програмісти.

На наших очах інструктори проводять тренування для майбутніх асів керування дронами.

Максим Суботін, комунікатор проекту з розробки ударних дронів:

Вони отримують відповідну сертифікацію від нас. Є навіть один екіпаж патрульної поліції. Вже навіть не один.

Навчитися керувати ударним дроном - не важко, каже Максим. На фронті вже працюють понад 30 екіпажів.

Максим Суботін, комунікатор проекту з розробки ударних дронів:

- За 4 тижні ви станете повноцінним оператором і зможете високоточно знищувати окупанта. - Навчання коштовне? - Ні. - Тобто можно звертатися? - Якщо ви станете до лав ЗСУ. Ми навчаємо тільки військовослужбовців.

Сьогодні на цьому полі - 4 нові екіпажі пілотів-операторів безпілотних літальних апаратів.

Дмитро Розенбаум, інструктор компанії з виробництва ударних дронів:

Дрон багаторазовий, він повертається. Він скидає боєприпаси, повертається назад. Перезарядка і підготовка до нового виліту займає 3 хвилини і він знову в повітрі. Аналогів немає. Це саме такий розмір, який нам треба. Він здатний нанести удар і він не досить помітний в небі. В нього важко влучить.

Що там написано на хвості?

Олексій Балан, боєць окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра":

Це Кавірто. Коли син був маленький, дружина написала книгу дитячу для нього і син сам вигадав ім'я для драконів, це був один із головних героїв цієї книги. Коли виникла мрія отримати таку пташку, вирішили дати їй ім'я казкового дракону. І тепер Кавірто полетить виконувати своє головне завдання.

Керують дронами-драконами - з землі, за допомогою ось такого приладу, схожого на ноутбук. Це станція наземного контролю німецького виробництва. В ній є балістичний калькулятор, який автоматично розраховує траєкторію для 100-відсоткового враження цілі.

Максим Суботін, комунікатор проекту з розробки ударних дронів:

Снайперський постріл на кілометр вважається складною дисципліною. Людям, щоб влучати точно на кілометр, доводиться рахувати через калькулятор дані - швидкість вітру, напрямок, вологість, тиск, температуру. Наші оператори можуть влучати на 45 кілометрів. І наш калькулятор враховує всі ті самі дані.

Два крила. Власне кажучи, сам літак, антена, стабілізатор, кабель, а знизу такий самий літак. - Оце камера? - Так, вона фіксує, куди ми влучили і шо там за гриб виріс.

А ось макети боєприпасів, їх кріплять до безпілотника. Це учбові моделі, вони набиті гіпсом.

Дмитро Розенбаум, інструктор компанії з виробництва ударних дронів:

Спеціаліст підрозділу у себе в районі бойових дій… робить саморобний вибуховий пристрій.

Дмитро Розенбаум, інструктор компанії з виробництва ударних дронів:

Досі в Україні немає державного стандарту на такі штуки, його треба розроблять.

Анатолій Штефан, полковник, офіцер командування Обёєднаних сил ЗСУ:

Ці апарати добре себе зарекомендували в ході ведення бойових дій, особливо панікери… Хочу від командувача ЗС генерал-лейтенанта Наєва виразити подяку народу України, який збирає кошти саме на ці БПЛА.

Роман Барашев, кореспондент:

На жаль, сьогодні запуски ударних дронів скасували. Через несприятливі погодні умови. Не можна запускати їх у дощ та в туман, коли в повітрі занадто вологи, яка шкодить датчикам.

Втім навчання операторів і пілотів триватиме кілька тижнів. А отже в майбутніх фахівців повітряного фронту ще є час навчитися керувати цими білими електронними птахами задля максимально ефективного ураження ворога.