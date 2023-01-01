Київська ялинка потрапила до Топ-10 світу [ Редагувати ]
Фото: 1plus1
Головна ялинка України потрапила у рейтинг найкращих різдвяних дерев світу. Про це свідчить рейтинг BBC News.
Українська ялинка незламності увійшла до п’ятірки найкращих.
- На першому місці рейтингу опинилась ялинка Вільнюса.
- За нею - ялинка з Гонконгу.
- На третьому і четвертому місцях різдвяні дерева Стокгольму та Каракаса.
А от київська ялинка розташована на п’ятому місці рейтингу. За нами йде ялинка з Нью-Йорка.
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