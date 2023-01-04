Актори Олівія Хассі та Леонард Уайтінг, які виконали головні ролі у фільмі "Ромео та Джульєтта" 1968 року, подали позов до компанії Paramount Pictures. Актори стверджують, що їх змусили знятися оголеними в одній зі сцен фільму, хоч на той момент вони були неповнолітніми. Про це повідомив журнал Variety.

Актори наполягають, що вони зазнавали емоційного тиску та стресу впродовж 55 років з моменту виходу фільму. Вони також стверджують, що не змогли отримати інших ролей після виходу картини.

Згідно з позовом, вони вимагають від Paramount Pictures відшкодувати моральну шкоду, яка "перевищує $500 млн". Точна сума компенсації не наводиться.

Під час зйомок фільму Олівії Хассі було 15 років, а Леонарду Уайтінгу - 16. Актори стверджують, що режисер фільму Франко Дзеффіреллі (помер у 2019 році) запевнив їх, що сцена вийде без оголеної натури, однак згодом ці сцени все-таки потрапили до фільму.

Також у позові стверджується, що режисер показав акторам, як розташовані камери, і запевнив, що їхні оголені тіла не будуть демонструватися у фільмі. Але у "Ромео та Джульєтті" були показані сідниці Уайтінга та груди Хассі. Студія Paramount знала чи "мала знати", що ці кадри були отримані незаконно, йдеться в позові акторів, який було подано до суду міста Санта-Моніка у Каліфорнії.

Менеджер обох акторів Тоні Маріноцці заявив:

Те, що їм сказали і те, що сталося, - це дві різні речі. Вони довіряли Франкові... Франко був їхнім другом, і, чесно кажучи, що їм залишалося робити у 16 років? Варіантів не було. #MeToo не було.

Фільм "Ромео та Джульєтта"вийшов у 1968 році. Картина здобула чотири номінації на премію "Оскар".

Олівія Хассі та Леонард Уайтінг

Позов актори фільму подали у рамках тимчасового скасування (до 1 січня 2023 року) у штаті Каліфорнія термінів давності для справ про сексуальне насильство, пережите в дитинстві та підлітковому віці.

У зв'язку з цією поправкою до судів штату надійшли тисячі нових заяв про сексуалізоване насильство, деякі з них належать ще до 1940 років. Звинувачення були висунуті, зокрема, проти вокаліста Aerosmith Стівена Тайлера. Вони стосуються його зв'язку з 16-річною дівчиною у 1970-х роках.