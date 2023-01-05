Кількість біженців, які прибули до країн Європи з України з початку повномасштабного російського вторгнення, сягнула 7 915 287 осіб. Про це повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Лише за останній тиждень кількість переселенців збільшилася на більш ніж 18 тисяч осіб.

У національних програмах тимчасового захисту та підтримки беруть участь 4,9 млн. біженців. Загалом із 24 лютого з України до сусідніх країн виїхали понад 17 млн осіб, повернулося до України – орієнтовно 9,2 млн переселенців.

За даними УВКБ, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року найбільше біженців прийняли такі країни: