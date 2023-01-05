Обстеженням руйнувань займаються і правоохоронці, адже мова одразу про два злочини.

Хмельницький оговтується від передноворічного ракетного обстрілу. Тоді окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі. Чимало багатоповерхівок, приватних будинків залишилися без покрівель, вікон та дверей. Марічка Золота розкаже про ситуацію докладніше.

Коли на Хмельницький летіли російські ракети, родина Гаврилюків готувалася зустріти Новий рік.

Алла Гаврилюк, жителька Хмельницького:

Моя онучка, 5 рочків, прикрашала цю ялиночку своїми руками. Ми готували вечерю і хотіли сісти за святковий стіл. Но нам не дали зустріти. Зірвалася ракета. Вона побила нам все.

Під час повітряної тривоги вся сім'я: пані Алла з чоловіком і молоді батьки з п'ятирічною Міланою, переховувались у підвалі.

Тетяна Гаврилюк, жителька Хмельницького:

Після того, як пролунав перший взрив, вона дуже злякалася. Я її взяла на ручки, накрила курткою, щоб нічого її не зачепило. А після того, як пролунав другий взрив, через 2-3 хвилини, вона сказала, що хоче спатки і мені здалося, що вона втратила свідомість.

Після відбою тривоги господарі побачили те, що залишилося від затишної оселі. На стінах у кімнатах - тріщини, розбиті люстри, посуд, скло на дверях, подекуди обвалені стелі.

Наше вікно вирвало. Повністю вирвало і кинуло на ліжко. Ми його прикрутили шурупами, щоб якось трималося. Грати вирвало, вся кімната в тріщинах.

У будинку зруйновано майже 600 квадратних метрів дахового покриття. Оселя, в якій живе три покоління, нині не придатна для проживання.

Володимир Гаврилюк, житель Хмельницького:

Попало в дах, два раза осколками, потрощило кришу. Фактично осталося 20 процентів криши пригодні, а то все щепки і мусор.

У цьому кварталі постраждали і десятки багатоповерхівок. Осколки ракет і вибухова хвиля пошкодили вікна і балкони , електроопори і тротуари. До сьогодні комунальники наводять лад у висотках. Власникам приватних будинків допомагають друзі і навіть не знайомі люди

Алла Гаврилюк, жителька Хмельницького:

Зима, морози, дощ, сніг, впадуть ці потолки нам на голову. Нам потрібно зараз допомогу хочаби перекрити цю кришу. І я хочу подякувати всіх людей, хто відгукнулися на нашу біду і допомагають нам хто скільки може. Дай боже здоровʼя їм.

Пообіцяли допомогу і в управлінні комунального господарства, куди власники приватного сектора прийшли із заявами. Мають обстежити наслідки руйнувань і надати дещо з матеріалів.

Наталія Вітковська, заступниця директора Департаменту інфраструктури Хмельницької міськради:

Ми маємо на резервному фонді деревину, ми маємо чим покрити покрівлю: шифер, металопрофіль і, власне кажучи, цвяхи, скло маємо,. Можемо виділити матеріальну допомогу і розмір цієї допомоги буде визначатися після проведення обстеження.

Обстеженням руйнувань займаються і правоохоронці, адже мова одразу про два злочини.

Людмила Рябчук, речниця Управляння СБУ у Хмельницькій області: