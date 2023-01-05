За півроку Андрію з друзями вдалося відновити вже понад півтори сотні дронів.

Ремонтом дронів займаються маріупольські волонтери у Черкасах. Після переїзду із тимчасово окупованої території Андрій Гежа із однодумцями взявся реанімувати збиті та зламані дрони наших військових. Так до життя вже повернули понад півтори сотні "пташок". Про важливу справу докладніше - далі.

Так тут перевіряють пташок перед випискою із лікарні для дронів. У невеличкому приміщенні є усе необхідне для реабілітації цих електронних помічників розвідників.

Тут розпаковуємо, діагностика, запаковуємо, тут основний процес, де ремонтуємо, тут стелажі, де готові або ті,шо чекають ремонту.

Андрій Гежа у Маріуполі ремонтував електронну техніку, і якось із друзями вирішив допомогти військовим полагодити дрон.

Андрій Гежа - майстер з ремонту дронів:

Перші рази довелось дуже-дуже довго, бо по-перше, як його розібрати, постійно навчаєшся, звісно, зараз уже це робиться дуже швидко, в порівнянні як було раніше, по симптомам знаєш шо треба робити.

Потім друзі з Литви допомогли придбати необхідне обладнання та перші запчастини для такого ремонту, бо ж не все у цих електронних пташках можна відновити.

Це дуже отакі проводочки, технологічно немає можливості їх ремонтувати. Тільки повна заміна кабелю.

Військові надсилають дрони "на лікування" після різних ситуацій. Найгірше для коптерів - падіння у воду, бо тоді відновити електроніку фактично немає шансів. Ось цей дрончик на операційному столі Андрія опинився через ворожий постріл.

Надігнала куля, вона пройшла знизу, і заципила і акумулятор, його зараз тут немає, найголовніше - електроніка залишилась живою, за рахунок донора, який своє відлітав, зробимо.

Загалом відновити вдається до 80% дронів і це вигідно, бо на запчастини витрачають близько 100 доларів, а новий подібний апарат коштує близько трьох тисяч. За головну помічницю в Андрія дружина Ірина.

Ірина Гежа - дружина Андрія:

Знаєте, це така потреба, як у госпіталаях бінти, які потрібно купляти майже кожного дня, тобто замовлення ми робимо раз на тиждень, а то і частіше, це тривалий шлях і як тільки вони приходять - вони моментально розходяться.

Жінка каже - дрони перед відправкою військовим завжди тестують і це привертає увагу пильних українців.

Ірина Гежа - дружина Андрія:

Уважні сусіди побачили, викликали поліцію, приїхала поліція, дякувати богові, у нас уже були налагоджені зв'язки, дозвіл на ремонт, на то, шо можем тестувати, але посміялись з поліцейськими, була така кумедна ситуація, але це добре, шо в нас такі громадяни уважні.

За півроку Андрію з друзями вдалося відновити вже понад півтори сотні дронів. І попереду чимало роботи.

Андрій Гежа - майстер з ремонту дронів:

Багато буде потреби в цих дронах, в якості виявлення вибухонебезпечних предметів, також ми над цим працюємо вже зараз на майбутнє, в нас хлопці вже знайомляться з цими вибухонебезпечними пристроями, працюють спільно з саперами.

Волонтери вдячні кожному за допомогу у купівлі необхідних запчастин для ремонту дронів, а ще збирають колекцію відео звітів роботи відремонтованих ними дронів.