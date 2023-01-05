Попри вимоги посла України в Австралії через розпочату росією війну проти України застосувати заборону для російських і білоруських гравців, асоціація тенісу Австралії все ж допустила їх до змагань Australian Open.

Про це повідомляє CNN.

"Гравці з росії та білорусі можуть брати участь у міжнародних тенісних змаганнях лише як індивідуальні особи - без прапорів чи визнання країни - так буде і на Australian Open 2023", - заявили в асоціації.

Вони також заявили, що асоціація тенісу Австралії об’єднується з міжнародними керівними органами тенісу Grand Slam, ATP і WTA Tours та ITF у своєму засудженні дій Росії та її "неспровокованого вторгнення" в Україну.

"Керівні органи тенісу видали заяву в березні 2022 року, в якій висловили шок, страждання та смуток, а також обіцянку надавати постійну підтримку народу України", - додали в асоціації.

Вони розповіли й про те, що після російського вторгнення росія та білорусь були негайно відсторонені від усіх тенісних командних змагань, а офіційні турніри WTA та ATP Tour у цих країнах були скасовані.

Асоціація тенісу Австралії допустила російських і білоруських гравців попри заяву посла України в Австралії Василя Мірошніченка, в якій він закликав застосувати заборону для тенісистів, щоб зменшити силу ворожої зовнішньої політики хоча б і цьому напрямку.

"росіяни справді приділяють велику увагу виступам своїх спортсменів, і це значною мірою є продовженням їхньої зовнішньої політики, розширенням того, що вони хочуть донести до світу", - сказав він.