Байден про "перемир'я" з рф: путін намагається знайти кисень [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
США скептично ставляться до рішення росії запровадити "різдвяне перемир'я". Таким чином диктатор володимир путін може намагатися знайти кисень.
Про це заявив президент США Джо Байден.
"Я неохоче реагую на все, що говорить Путін. Мені здалося це цікавим. Він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви 25-го числа і на Новий рік. Тобто, я думаю, він намагається знайти кисень", - наголосив президент США.
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