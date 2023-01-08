Тиждень 9 - 15 січня розпочнеться з несподіванок, якихось хвилюючих подій – можливо, не зовсім приємних. Життя готує нові сюрпризи.

Овен

Не найкращий час, щоб йти напролом, як ви звикли. Більш зручні доріжки для вас зараз – в обхід. Виявляйте гнучкість, дипломатію. Не сваріть друзів, коли ті не можуть допомогти так, як ви розраховували. У них, ймовірно, чимало власних проблем. Можливо, вам здається, що все заплутано – і незрозуміло, в якому напрямку вам рухатися. До кінця тижня все стане ясно. Вас незабаром чекає успіх, і досягти його допоможе якась особа протилежної статі.

Найкращі дні: 9, 14 січня.

Телець

Є лише дві обставини, які псують загальну картину. Ви надто багато витрачаєте і багато справ робите невчасно. Поки що це ще не проблема, але вам потрібно виявляти далекоглядність, інакше до 20 січня все може ускладнитися. Не витрачайте грошей заради того, щоб справити враження. Навколо всі і так найвищої думки про вас. Увесь тиждень удача супроводжуватиме у коханні.

Найкращі дні: 11, 12 січня.

Близнюки

Приготуйтеся, що тиждень почнеться з невеликого стресу. Але справи швидко прийдуть у потрібне русло, тож до вихідних ви відчуєте значне полегшення. Якщо зіткнулися із проблемою, шукайте підтримку у батьків. Вашою проблемою на цьому тижні можуть бути запізнення. У всьому, що стосується грошей, перспективи зараз незрозумілі, тож утримайтеся від зайвих витрат.

Найкращі дні: 10, 15 січня.

Рак

Тиждень попереду непоганий, відчуєте приплив сил, фізичної енергії, зросте апетит. Якщо нещодавно хворіли, відчували занепад сил – то це найближчими днями закінчиться. Можете ухвалити кілька важливих рішень, у тому числі тих, що стосуються грошей. Тиждень хороший для кар'єри, але можуть бути скалки в серці - якісь негаразди в коханні. Ви можете відлякувати людей, які симпатизують вам, нетерплячістю та несподіваними припливами роздратування.

Найкращі дні: 10, 11 січня.

Лев

Продуктивний тиждень у всіх відносинах – ви будете сповнені енергією, як фізичною, так і розумовою. У вас можуть бути важливі події – і переважно добрі. Заплануйте на наступний тиждень більше важливих справ, вам вдасться їх вирішити. Ймовірно, ще й заробити вдасться непогано.

Найкращі дні: 9, 10 січня.

Діва

У понеділок ви прокинетеся з думкою про те, що ваша робота жахлива, і краще на неї не йти. І все ж таки підете. І потроху втягнетеся у кругообіг турбот, долаючи одну перешкоду за іншою. Ваші дії, несподівано для вас самих, виявляться успішними. Вас хвалитимуть і, мабуть, випишуть премію. Тиждень, що починався дуже прозаїчно, завершиться вдало. Ймовірно, на вас чекає коштовна покупка.

Найкращі дні: 11, 12 січня.

Терези

Великих справ на цей тиждень краще не планувати. Все може піти вкрив і навскіс. Тиждень підходить для простих завдань, дружнього спілкування та побачень. Якісь емоційні проблеми підштовхують вас до ухвалення нерозумних рішень. Наприклад, плюхнути каву в обличчя шефу у відповідь на його зауваження. Або півночі ридати у подушку, згадуючи нещасне кохання двадцятирічної давнини. Боріться зі своїми емоціями - попереду у вас дуже добрий період. Не залишайтеся на самоті, частіше бувайте в компанії.

Найкращі дні: 14, 15 січня.

Скорпіон

У вас попереду важливі справи професійного характеру. Поставтеся до них серйозно, вони можуть бути дуже корисними для ваших кар'єрних перспектив. Зірки розташовані так, що про подружні зради краще не думати. Це загрожує неприємними наслідками. А ось у вірних Скорпіонів, яких більшість, в особистому житті відбуватимуться приємні події. Це ж стосується й самотніх – можете знайти супутника у житті. Іноді на вас накочуватиме смуток – але це ненадовго. Не піддавайтеся.

Найкращі дні: 11, 12 січня.

Стрілець

Тиждень дуже успішний. Ви розробите якийсь план і встигнете його втілити в життя. Тому ближче до вихідних будете у відмінному настрої, задоволені собою. Причому сил ви багато не витратите. Вони залишаться на те, щоб вибратися кудись на прогулянку з друзями або вирушити у невелику розважальну подорож. На вихідних на вас чекають подарунки та приємні сюрпризи.

Найкращі дні: 9, 10 січня.

Козеріг

Ви матимете багато зустрічей, розмов, які в майбутньому виявляться важливими. Намагайтеся запам'ятати сказане вам впливовими, авторитетними людьми – навіть те, що не відразу можете зрозуміти. Ви отримаєте інформацію, яка стане у нагоді в майбутньому. У вас передбачаються витрати на кохану людину.

Найкращі дні: 11, 12 січня.

Водолій

Початок та кінець тижня позитивний. Але приготуйтеся до того, що у середу-четвер можете зіткнутися з несподіваними перешкодами. Взагалі, у ці два дні краще не розпочинати важливих справ, бути обережнішими в словах. І особливо потрібно виявляти акуратність із фінансами, тому що перешкоди будуть ймовірно саме грошового характеру. А хороша новина – цього тижня на вас чекає успіх у коханні.

Найкращі дні: 13, 14 січня.

Риби

Чудовий тиждень, щоб будувати плани, займатися освітою та розширювати кругозір. Прямо зараз може і не бути важливих проривів - але вони неодмінно трапляться в майбутньому, і ви зможете підготуватися до них. На вас чекатиме важлива поїздка, а також корисне знайомство або зустріч зі старим другом, якого ви давно не бачили. Попереду у вас великі професійні звершення, але поки що не видно нового кохання, пише informator.

Найкращі дні: 11, 12 січня.