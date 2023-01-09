Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнецов" перебуває у критичному стані. Він частково заіржавів, набрав води та нездатний пересуватися власним ходом для продовження ремонту. А використання буксиру може призести до затоплення.

Про це повідомляє українська розвідка. Свого часу російський імператор Олександр ІІІ говорив: у росії є лише два союзники - її армія і флот. Що таке російська армія - весь світ побачив за 10 місяців війни в Україні. А що ж із флотом? Цим питанням поцікавилася Ольга Жидецька.

На цих кадрах володимир путін зі свого кабінету урочисто відряджає у заокеанську подорож військовий корабель.

сергій шойгу, міністр оборони росії:

Фрегат "Адмирал флота Советского союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами Циркон на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю.

Офіційно заявлена мета походу - навчання та випробування тих самих диво-ракет, які, мовляв, жодна ППО не прехопить.

Аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить россию от потенциальных внешних угроз.

Подію не оминув увагою і дмитро медведєв - у звичній хамській манері пригрозив недругам зі свого телеграм-каналу.

Головний подарунок до Нового року з боєкомплектом ракет "Циркон" вирушив до берегів країн НАТО… Нехай стоїть десь за 100 миль від берега, ближче до річки Потомак. Так що радійте!

Та от військові фахівці щодо таких залякувань скептичні. Сам фрегат "Адмірал Горшков" називають маленьким кораблем з тяжкою долею.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Це багатостраждальний фрегат, який будували більше ніж 12 років. Та який змушені були росіяни свого часу вводити до складу ВМФ РФ в, скажімо так, в не до кінця завершеному стані. У нього постійно виникали проблеми з його силовою установкою. Після того, як його прийняли до складу російського флоту, він більше знаходився в стані ремонту, аніж він знаходився у відкритому морі.

Та й за масштабами "Адмірала Горшкова" складно назвати богатирем.

Особливо, якщо порівняти з деякими яхтами путінських олігархів. Зокрема заарештований "Ділбар" Алішера Усманова за водообсягом утричі більший і на 20 метрів довший. Про вартість годі й говорити.

Загалом велику місію самотнього фрегата десь у ворожій Атлантиці військові експерти називають радше пропагандистською.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Це такий фактор подразника, ескалації, демонстрації. Знову ж таки - росію зараз Сполучені Штати не помічають, вони не погоджуюься, що росія - це така сила значна, якої варто аж так боятися. І не хочуть говорити з путіним, що найважливіше. І російська влада таким чином намагається штрикнути, підштовхнути, якимось чином про себе нагадати, стати помтнішими.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Якщо зараз його відправлять через океан до берегів США, ну я не виключаю навіть того, що з ним може щось трапитись та саме американсьому флоту, флоту США, доведеться рятувати цей фрегат "Адмірал Горшков".

"Багато пафосу, а на ділі - пшик" - слова, які, на думку експертів, влучно характеризують весь російський флот. На сьогодні рф не може повноцінно ані виробляти сучасні й конкурентні військові кораблі, ані їх ремонтувати.

Олександр Коваленко, військовий експерт:

Великий десантний корабель "Іван Грен" він був прийнятий також до складу російського флоту маючи більш ніж 40 конструктивних дефектів. А особливістю його було те, що в нього взагалі погана устойчивість. Важкий атомний крейсер "Адмірал Нахімов". Цей крейсер знаходиться вже більше ніж 20 років на ремонті. Вони не можуть проводити такі складні роботи, через технічну та технологічну деградацію.

Притчею во язицех став єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнецов ". Про інциденти на цій "гордості" російського флоту відомо більше, ніж про успішні випадки його застосування. З 2018-го після видовищного падіння баштового крану на палубу "Кузнецов" на ремонті, під час якого виникла ще й нищівна пожежа. Повернути до бойового складу ВМФ нещасливого "Адмірала" планували у 2024-му. Втім, за даними української розвідки, нині крейсер заіржавів, набрав води і його не можуть перемістити з доку для подальших робіт.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

"Адмірал Кузнецов", авіаносець. Стоїть на ремонті. Двічі, поки він стоїть на ремонті, були пожежі. То вибухало у них там щось, то ще щось з ремонтом. Тобто вони не можуть відремонтувати вже кілька років один авіаносець.

Руйнуванню міфу про непереможний російський флот посприяла й війна проти України. За час бойових дій ЗСУ суттєво пошкодили або потопили 16 російський суден. Серед них флагман - крейсер "Москва". Нині кораблі рф, що загрожували висадкою десанту на Одещині та Миколаївщині, не полишають Севастопольських бухт.

Олександр Мусієнко, військовий експерт:

Ми бачили, як росія втрачала судна або отримувала пошкодженя Чорноморського флоту кораблі, хоча здавалося, що він такий неприступний має домінувати в Чорному морі.

Загалом, за словами аналітиків, системні проблеми у російському флоті давно підточують його зсередини, війна ж загострила їх ще більше. І якщо ще два роки тому світові рейтинги віддавали кремлівському флоту почесне друге місце після США, то нині Китай уже посунув рф із цієї насидженої позиції навіть за кількістю суден. Не кажучи вже про технологічне оснащення.