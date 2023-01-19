Росіяни завдали ракетного удару по Білозерському у Донецькій області [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У четвер, 19 січня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Білозерське у Донецькій області.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
"Армія РФ завдала два ракетні удари по місту", - заявив очільник області.
За його словами, окупанти поцілили в цивільну інфраструктуру, яка не має жодного військового об'єкту.
Інформацію щодо поранених чи загиблих немає.
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