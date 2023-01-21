Найближчим часом Ютуб в росії закриють, а тих, хто обходитиме заборону, каратимуть!

До речі, про інтернет. У росії триває зачистка інфопростору! Так, там визнали іноземним месенджер "Телеграм" та обмежили його функціонал. Поки його заборонять використовувати... російським банкам.

Від березня під забороною "Фейсбук" та "Інстаграм". А нещодавно власник ПВК "Вагнер" євген пригожин заявив, що найближчим часом у росії заборонять ще й "Ютуб"! Ольга Жидецька - про те, як росія стрімко наближається до свободи слова рівня Північної Кореї.

Найближчим часом Ютуб в росії закриють, а тих, хто обходитиме заборону, каратимуть! Таких погроз співгромадянам насипав власник ПВК "Вагнер" євген пригожин.

Відеохостинг він назвав інформаційною чумою. А тих, хто проти – "зрадниками свого народу попередніх та майбутніх поколінь".

Як би не ламали зуби покидьки, що роблять вигляд, ніби беруть участь, а насправді заважають нам у спецоперації, носять російські прапори на 9 травня, але розміщують родичів за кордоном і їдуть у Дубай грати в гольф, найближчим часом YouTube буде закритий. А ті, хто ним активно користується, будуть виявлені і покарані.

Чим же ютюб так недогодив? Виявляється, русофобією! Пригожин впевнений: чи не половина контенту спрямована... проти росії. Та й справді - навіщо у федерації знати альтернативну кремлівській думку?

Вадим Харченко, блогер:

Их этот вам Интернет, в принципе, не то, что ютуб, а этот интернет - он вообще рассиянцам не нужен, он ни к чему. Он нам вобще ни за чем, он наши скрепы шатает. Можно так сказать. Вон у дедов, к примеру, не было никаких интернетов и деды подвиги совершали. А нам россиянцам достаточно, чтобы у нас был только первый канал и бесконечные шоу соловьева, ну можно еще скабееву.

Цікаво, що, схоже, навіть у цьому анантиютубному випаді, пригожин шпигнув очільника російського міноборони. На це звернув увагу інший блогер.

Антон Суворкін, блогер:

Возможно он имел в виду лично шойгу. И зятя шойгу - блогера алексея столярова, который недавно выкладывал фотографии из Дубая. То есть вот пожалуйста - дочь шойгу. Вот зять - играют в гольф, находясь сейчас в Дубае. И получается, что по пригожину - дочь шойгу - это предатель родины и тем же самым является его зять.

Водночас, попри цю та заяви інших одіозних діячів, в російському уряді ідею закривати найпопулярніший відеохостінг поки не підтримують. Хоча сам YouTube - не хоче бачити росіян! Через санкції там видалені аккаунти російських офіційних представництв та ЗМІ.

А от платформи "Фейсбук" та "Інстаграм" у росії під забороною ще з березня. І тоді для багатьох це стало шоком:

У меня летит просто - это вся жизнь. Это душа - это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю эти гребанные 5 лет.

Що росіянам пропонують натомість? "Рутьюб" та вітчизняні соцмережі – "Однокласники" та "Вконтакті". І нічого, що технологічно вони на покоління відстають.

Вадим Харченко, блогер:

Естественно, потому что в таких соцсетях очень просто находить людей, которые высказывают какие-то ненравящиеся лично пригожину вещи. Ну и кремлю.

Та окрім боротьби з соцмережами справжнє полювання на відьом оголошено проти російських незалежних ЗМІ. За останній час у країні закрито 262 медіа. Понад 300 журналістів та активістів оголошені іноагентами. Відповідний закон цьогоріч значно розширено і такий статус суттєво ускладнює і життя, і роботу медійників. Проти них діють обмеження, окрім того, вони повинні звітувати абсолюно про всі свої надходження та маркувати свої матеріали.

Людмила Савицька, російська журналістка:

Этот закон - он от страха. Мы не будем решать проблему, о которой пишет там Савицкая, Комалявин, да кто-угодно. Мы не будем стараться наладить жизнь людей. Мы просто будем стараться замолчать всех, кто имел наглость - тире смелость сказать, что проблема есть.

Визнати іноагентом в росії можуть будь-кого і фактично за будь-що. Формальний привід - іноземне фінансування, доведений до абсурду.

Анастасія Буракова, правозахисниця:

Иностранное финансирование, при чем не только на прямую, но и опосредовательно. Это значит, что вы поделили счет в ресторане с другом, он когда-то получал тысячу рублей от бабушки в Беларуссии, все.

Станом на середину січня у єдиному російському реєстрі іноагентів вказано більш як півтисячі позицій. Це й організації, й приватні особи. І список нещодавно поповнився чималою кількістю популярних артистів та медійників.