Від гумориста та бізнесмена - до найвпливовішої людини року за версією читачів Time. Його фото та цитати з'являються на обкладинках найавторитетніших світових видань.

Ним захоплюються на батьківщині. В європейських країнах. І навіть за океаном.

Білл Мар, американський комік:

Нарешті у нас є президент, якого всі люблять. Його рейтинг підтримки б'є усі рекорди! Це… президент України!

За рік українському гаранту вдалося змінити правила гри міжнародної дипломатії. Точкою відліку стала Мюнхенська конференція з безпеки.

Володимир Зеленський, Президент України:

Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а росія не хоче наступати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза.

І за кілька днів після цієї промови світ побачив, хто насправді збрехав.

Його позиція проявилася у кризовий момент, коли Україна визначала - хто друг, а хто зрадник. Зеленський чітко показував світу - він ховатися не збирається.

Володимир Зеленський, Президент України:

Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут. Президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут. Громадяни, суспільство - тут. Всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність.

Поки наші захисники на полі бою давали зрозуміти росіянам, хто такі українці, Володимир Зеленський сфокусувався на міжнародній арені. Українському президенту аплодували стоячи найвпливовіші люди світу. Його виступи розчулювали, їх розбирали на цитати:

- Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо.

- Доведіть, що ви - дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ - темряву.

- Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу. Але побачать лише дно Чорного моря, бо вони - дно.

- Нам казали: "Капітуляція". Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки і компроміси. Ми йдемо в Євросоюз і НАТО!

Якщо до цього Зеленському дорікали відсутністю досвіду міжнародної дипломатії - тепер він став суперзіркою світової політики.

Ендрю Урбан, публіцист:

Коли мені зателефонував мій літературний агент і запропонував написати книгу про Зеленського, я погодився, не роздумуючи. Про найбільшого героя сучасності? Про Зеленського? ТАК!

Особливу популярність український керманич здобув у Штатах. Там друкують футболки з його зображенням, вивішують на вітринах магазинів постери і навіть ліплять глиняні бюсти.

Джулія Гейнс, підприємиця:

Я вважаю, що він такий американський. Американці люблять народних героїв, а він неймовірно стійкий і в нього така неймовірна історія. І як тільки люди дізнаються, що він спочатку був актором-коміком, вони починають захоплюватися ним ще більше. Тому що це дуже американська історія, коли хтось, від кого це не очікували - піднімається так високо.

Провідні ЗМІ називають Зеленського "новим героєм вільного світу". Його порівнюють із Лінкольном та Черчиллем.

Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників США:

Це була одна з найкращих промов, які я коли-небудь чула в Конгресі. Вона була історичною в тому сенсі, що він, як і колись Черчилль, є лідером країни у воєнний час.

З початку повномасштабного вторгнення росії рейтинг Володимира Зеленського зріс не лише серед українського народу та міжнародної аудиторії, а й серед західних лідерів. Деякі навіть почали копіювати його образ. Ось, президент Франції Еммануель Макрон - влаштував цілий фотосет в Єлисейському палаці - неголений та схвильований.

Не приховує захоплення Зеленським і його литовський колега - Гітанас Науседа.

- Президент Володимир Зеленський - символ героїзму українського народу, котрий бореться за свій суверенітет. Підписав указ про нагородження Президента України Орденом Вітовта Великого.

І це - не єдина нагорода. Медаллю Свободи українського гаранта нагородили США. Тепер президент України - один із 12 людей у світі, що мають таку відзнаку.

Артур Згуров, волонтер:

Він виявився правильною людиною на своїй посаді у цей час. Я думаю, що його тут люблять ще й тому, що він дав західному світу мету. Він згуртував і допоміг згадати - на що насправді здатний західний світ.

Відомі політики приїздять до України, не боячись російських ракет, щоб виказати шану українському лідеру та підтримати наш народ у боротьбі за свободу.

Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Великої Британії:

- Добрий день, everybody. I'm Боріс Джонсон from Лондон.

Актор та режисер Шон Пенн подарував президенту Зеленському свій Оскар.

Шон Пенн, голлівудський актор:

Це символ віри у перемогу. Краще, щоб він був тут. А коли виграєте, привезете мені Оскара в Малібу.

Маркетологи вчасно зорієнтувалися. В онлайн-магазинах - бум сувенірів, одягу та чохлів для смартфонів із зображенням Верховного головнокомандувача України. В очільника держави з'явилася навіть своя фігурка Лего.

Тепер навіть для затятих скептиків Володимир Зеленський - ключова фігура українського та світового медіапростору, яка уособлює Україну.