Кім попередив українців про запуски іранських дронів [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У середу, 25 січня, стало відомо про можливу атаку дронів-камікадзе по Україні.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Очільник області написав, що вже 3 групи "мопедів" злетіли.
"Дрібні капосники у день народження президента України Володимира Зеленського не могли нічого не зробити", - додав Кім.
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