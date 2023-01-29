Збройовий завод в Ірані атакував Ізраїль - WSJ [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Ізраїль здійснив таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.
Про це заявили американські чиновники та люди, знайомі з ходом операції, повідомляє The Wall Street Journal.
Іранські чиновники заявили, що Тегеран запобіг спробі атаки трьох невеликих квадрокоптерів на завод з виробництва боєприпасів у місті Ісфахан, розташований поруч з об'єктом, що належить Іранському центру космічних досліджень, на який США наклали санкції за його роботу над іранською програмою балістичних ракет.
Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи. Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.
Зокрема:
- в Ісфахані вибух стався на заводському складі із боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає;
- в Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.
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