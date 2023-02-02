Зупинити терор росії. І що зробити, аби Україна нарешті зайняла своє заслужене місце і стала повноцінним членом ЄС. Це головні з-поміж багатьох питань, про які українські та європейські політики говоритимуть завтра на саміті Україна-ЄС. Зрештою, ця дискусія вже почалася. Сьогодні. У день візитів поважних гостей. Перші заяви чула моя колега Яна Танчак. Її матеріал - далі.

Яна Танчак, кореспондентка:

Саміт Україна-ЄС - головна подія у відносинах Києва і Брюсселя. І те, що він відбувається в український столиці в той час, коли росія веде проти нас повномасштабну війну - це потужний сигнал підтримки з боку Євросоюзу. А минулий 2022 рік - став проривним за всю історію співпраці України з ЄС.

За минулий рік Євросоюз безпрецедентно наростив фінансову та військову підтримку України. Запровадив 9 пакетів санкцій проти росії. А Україна екстрено подала заявку на вступ в ЄС, а той своєю чергою - екстрено - надав нам статус кандидата.

І ось сьогодні у Києві, у переддень саміту, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом з 15-ма єврокомісарами. Це - безпрецидентно. Такої великої делегації з Брюсселя в Україні не бачили ніколи. Єврочиновники разом з українським урядом та Президентом проводять спільне засідання. Обговорюють майбутнє України в європейській родині.

Володимир Зеленський, Президент України:

Цей рік має стати тим часом, коли не залишиться жодної перепони для початку переговорів щодо повноправного членства України в ЄС. Україна виконає свою частину роботи. Повинна виконати і виконає. Суспільство дуже цього хоче. Я розраховую на те, що кожен посадовець нашої держави на своєму рівні буде допомогати реалізації цього важливого для нас, дійсно історичного завдання.

Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейської комісії:

Сьогоднішній візит - це більше ніж офіційний візит - це як одна родина приїхала до іншої. Разом ми хочемо відкрити вікно в яскраве майбутнє. Російські ракети продовжують бомбити ваші міста. Українці боряться героїчно за свободу своєї батьківщини. Головне питання - як від цьього темного сьогодення перейти в яскраве майбутнє. До яскравого українського майбутнього в Європейському союзі. Як ми можемо підримати українську боротьбу за свободу і за Європу. День, коли Україна стала кандидатом, стало новим початком для України, а також став початком для ЄС. Єврокомісія сприятиме Україні наближення до вступу до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути - перед будівлею Берламонт в Брюсселі.

Обговорюють фінансову та гуманітарну підтримку України, виконання угоди про асоціацію, зону вільної торгівлі, подальшу ліквідацію барʼєрів для українського експорту, а також приєднання України до роумінгу у ЄС. Все це все - більше інтегрує нашу економіку в європейську. Українські урядовці сподіваються, що європейці вже навесні нададуть проміжну оцінку виконання реформ за сімома напрямками, які необхідні аби стати повноцінним членом ЄС. І процес вступу розпочнеться наприкінці 2023-го.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Дякуєм за представлення, сьогодні оцінки рівня наближення українського законадавства до ЄС. Зі свого боку ми плануємо розпочати оцінку імплементації європейських правил, директив і норм в українське законодавство, буде зроблена оцінка до кожного з 35-ти розділів. Така оцінка стане основою для розробки національної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Розраховуємо за результатами саміту на значний прогрес у питанні наближення до внутрішнього ринку ЄС. Мова йде про схвалення плану дій щодо посиленої імплементації зони вільної торгівлі між Україною і ЄС на 23-24 роки. До того ж, ми маємо очікування на продовження регламенту ЄС щодо подальшої лібералізації транспортних перевезень.

Але одне з головних питань на засіданні - це мир.

Джозеп Боррель, Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики:

Ми підримуємо вашу ініціативу щодо стійкого миру. Ми працюємо з вами. Ми доєдналися до пратнерів G7, щоб створити резолюцію щодо забезпечення найширшої підтримки. Ми надали вам військової підтримки вже на 12 мільярдів євро. Це вражаюча цифра. Звісно це не так багато в порівнянні зі США. Це десь 40 відсотків від того, що надали Сполучені Штати. Але військова допомога Україні надходитиме все більше і більше. Особливо після ухвалення рішення щодо надання танків.

Під час спільного засідання міністр оборони Олексій Резніков просить у європейців далекобійну зброю і важку техніку.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Щоби перемагати, нам потрібно перехопити стратегічну ініціативу. Потрібно, щоби трагедія в Дніпрі, де російська ракета вбила 46 людей, включаючи 6 дітей, не повторилася. Нам потрібні Patriot. Ми маємо отримати зброю далекого ураження. Україна готова надати будь-які гарантії того, що ця зброя не буде використана для ударів по російській території.

Детально формулу миру Володимира Зеленського - європейські чиновники обговорюватимуть уже завтра. До Урсули фон дер Ляєн має приєднатися і президент Європейського союзу Шарль Мішель. За результатами саміту традиційно має бути підписане спільне підсумкове комюніке.