Підозри, арешти та обшуки. В Україні - антикорупційні чистки. Так, сьогодні Держбюро розслідувань взяло групу осіб. Тих, що причетні до скандалу із "золотими" яйцями для Міноборони. Та особливо плідним був попередній день. Тож ким і за що зацікавилися правохоронці? Скільки мільйонів та шуб ховали скромні державні чиновники? І головне - чого чекати далі? Анна Каменєва - про все.

День обшуків, кадрових чисток та підозр. Ранок 1 лютого для кількох топ-чиновників, держслужбовців та колишніх високопосадовців почався не з кави. До них завітали правоохоронці. Про плідний день заговорив і президент, який ще минулого тижня анонсував гучні події.

Володимир Зеленський, Президент України:

У нашої держави плідний день - плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони і загалом Сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі - все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах.

І йдеться не лише про звільнення. А й про "весняні посадки". От сьогодні ДБР уже взяло групу осіб. Тих, що яйця Мінобороні продавали по 17 гривень за штуку.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:

ДБР затримало чергову злочинну групу з 5 осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів. Сума встановлених збитків державі від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн.

У такій же справі про закупівлю продуктів для військових за захмарними цінами - підозру отримав і звільнений минулого тижня заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов. За даними слідства, він ще й лобіював договори про закупівлю бронежилетів та касок для ЗСУ низької якості. Підрозділи недоотримали необхідного на понад 1 мільярд гривень. А екс-чиновнику тепер світить до 15 років вʼязниці. Його вже взяли під варту. Нажився на бракованих броніках, за версією правоохоронців, і колишній заступник директора департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. Розтрата - 107 мільйонів гривень.

Ярослав Божко, політолог:

Будь-яка корупційна схема в Міністерстві оборони - це завжди кратно більша проблема ніж за аналогічним,наприклад, оборотам коштів корупційних в якомусь іншому відомстві. Тому що зараз Міністерство оборони – цеодин з тих ключових відомств, яке очевидно комунікує з Заходом щодо найважливішошого елемента допомоги. Це зброя. І імідж Міністерства оборони є надзвичайно важливим, тому дійсно реакція то має бути миттєво.

Від звільнення до підозри минув тиждень. Цікаво, чи таким же буде результат із митницею? Бо і тут були кадрові чистки. Уряд напередодні звільнив усе керівництво відомства.

Володимир Фесенко, політолог:

Хто тільки не казав про проблеми на кордоні і про затримки, і про факти корупції. До речі, я наскільки пам'ятаю,НАБУ проводила розслідування по Одесі і по митниці зокрема. Я не здивуюсь, да і думаю буде абсолютно логічно,якщо з'являться процесуальної дії кримінальні провадження, пред'явлення підозр конкретним чиновникам, зокрема тим, яких звільнили. От по Міністерству оборони це відбулося. Я думаю, що це відбудеться і по митниці, і по деяким іншим державним інституціям.

По яких ще? Як варіант - податкова. ДБР прийшло із обшуками до керівництва служби в місті Києві.

Ольга Чиканова, спікер Державного бюро розслідувань:

За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн. В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн. Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів.

Йдеться про Оксану Датій. Слідчі ДБР оцінили її розкішне життя у майже півтора мільйонв доларів - це сума необгрунтованих активів. От подивіться лише на це фото. Сукня, в якій посадовиця позує для сайту податкової - від Дольче Габана. І коштує понад 40 тисяч гривень. А тепер нехитра математика - у чиновниці, зарплата якої офіційно приблизно 30 тисяч гривень, за даними слідства, є три квартири в Києві та будинок в передмісті. Елітні автівки - вартістю більш як 100 тисяч доларів кожна. А ще - Датій знайшли немалі суми готівкою - 158 тисяч доларів та понад півмільйона гривень. І записки із бажаннями-настановами, де зокрема, йдеться про заробіток у мільйон доларів.

Володимир Фесенко, політолог:

Про мільйон, про соболіну шубу і там про дорогий годинник оце вже да, це питання. Тому що дорогий годинник -це традиційний такий корупційний подарунок. І до речі, це обмежується законодавством такі речі. І тут я звернув увагу на інше. Тут не в записочках справа. Записочка сама по собі доказом не є, такий натяк скоріше. Вона свідчить про те, що у людини вже є такі корупційні нахили, тому треба розбиратися.

Розбиратися прийшли слідчі і до Ігоря Коломойського. Розслідування стосується схем привласнення 40 млрд гривень на "Укрнафті" та "Укртатнафті. Топ-менеджементу останньої вже вручили підозру. Обшуки були і в екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повʼязані із справою про трагедію в Броварах, де розбився вертоліт із керівництвом МВС. Бо саме за керівництва Авакова ці гелікоптери закуповували. Служба безпеки навідалась і до нардепа Вадима Столара - в рамках росзлідування про відмивання грошей Медведчука.

Ярослав Божко, політолог:

Обшук що сам по собі нічого не значить для того, щоб західні партнери отримали повноцінно довіру до нас, ми маємо провести у вас процес. Від початку до кінця до обвинувального судового вироку. Поки немає усього цього комплексу, доти нам не вдасться, розумієте, весь час продавати процес замість результату.

Тож далі буде. І гучні справи, і гучні відставки.