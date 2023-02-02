Правоохоронці Хмельниччини розслідують обставини резонансної ДТП за участі міського голови міста Полонне. За версією слідства, під час комендантської години чиновник наїхав на пішохода і залишив місце пригоди. Посадовцю обрали запобіжний захід - нічний домашній арешт. Всі деталі цієї справи дізнавалася наша знімальна група.

За ґратами, у залі суду - міський голова Полонного, якого підозрюють у скоєнні кримінального злочину. За версією прокуратури, він залишив у небезпеці жертву ДТП.

Марія Мельничук, прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури:

Внаслідок ДТП загинула одна особа. Наразі є один підозрюваний у кримінальному провадженні. Оскільки йому повідомлено про підозру у залишенні в небезпеці, санкція даної статті не передбачає можливості звернення з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суддя частково задовольняє клопотання.

Застосувати до підозрюваного, Скримського Франца Францовича, 60-го року народження, строком до 29 березня 23-го року, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. З 23 години по 6 годину наступного дня.

Про смертельну аварію і фігуранта справи офіційних повідомлень не було понад добу. Доки місцевий активіст не розповів про все журналістам.

Олександр Нагурний, громадський діяч:

Обставини були наступні: машина здійснила наїзд на людину вночі, зникла з місця події, потерпілому ніхто допомоги не надав. Відповідно працівники поліції знайшли дану особу через камери, наскільки я розумію. Встановили, що це мер. На той час він намагався цю машину вивезти на евакуаторі з міста Полонного.

Встановлено, що смертельна ДТП сталася під час комендантської години. Трасою поблизу міста рухався 51-річний мешканець села із велосипедом, коли на нього наїхав Volkswagen Touareg.

Олександр Нагурний, громадський діяч:

Якщо ми говоримо про фактор війни, то маємо розуміти, яким чином мер їздив в комендантську годину на власному авто в 2 часа ночі по громаді. Ну в нас же закон один для всіх.

Щоправда, винним у смерті чоловіка, підозрюваний себе не вважає.

- Чи вважаєте ви себе винним? - Не вважаю винним.

Слідчі призначили у цій справі чимало експертиз, досудове розслідування триває. Підозрюваний із зали суду відправився додому. Вночі він перебуватиме під домашнім арештом, а вдень - виконуватиме обовʼязки міського голови.