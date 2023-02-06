Криворізький інженер-винахідник Віталій Бризгалов зі своєю командою розробив дрон-камікадзе "Кобра". Безпілотник набагато дешевший за закордонні аналоги, а команда з 10 людей зможе зібрати один апарат з нуля за три години. Нині розробку криворізьких інженерів випробовують на полігоні. Докладніше – подивіться.

Це дрон-камікадзе, який ми назвали "Кобра", тому що дуже кусюче і суть його -саме знищувати. Триметровий розмах крил, 2 метри довжина, 40 кілограм злітна вага, з якої 15 кілограм корисного навантаження.

Корисне навантаження - це бойові подарунки для російської армії. Українські бійці зможуть відправляти їх за допомогою дрона-кобри. Це винахід криворізьких волонтерів. Їх дітище - ударний безпілотник літакового типу. Він розвиває швидкість до ста п'ятдеясти кілометрів на годину, а потужний двигун може донести "сувенір" на відстань 300 кілометрів.

Віталій Бризгалов - інженер-конструктор:

Їх потрібно тисячі. Кожен дрон, один дрон - одна ціль. Цілей тисячі, дронів потрібно тисячі.

"Кобра" - дрон-камікадзе, аналогічний іранським шахедам, пояснює інженер-розробник Віталій. Тільки українська версія дешевша і набагато швидша у виготовленні. Собівартість апарата - близько двох тисяч доларів.

Це класична технологія, за якою будувались літаки вже багато десятків років - штамповані невюри. Сталеві поверхні, які заклепками прикріплені до цих поверхонь. За цією технологією можна зробити 1000 літаків на місяць, а класичною технологією для дронів можна зробити 2-5 і дорожчий. Карбон - це дуже дорогі матриці і дуже повільний процес. Тобто там клей, який застигає добу. Якщо використовувати більш традиційні матеріали типу сталь листова або алюміній, можна робити 10 літаків на добу і коштувати це буде в 5 разів дешевше.

За три години, командою у 10 чоловік можна зробити літак. І це класний показник, тому що у порівняні з класичним, склопластиком, це в 10 разів швидше. Ми беремо сталь в рулоні, ріжемо, гнемо. Тобто це із самого нуля, і виготовлення двигуна входить в ці 3 години.

Двигун - серце безпілотника - також розробка криворізьких інженерів. Закордонні коштують приблизно дві тисячі євро, українська версія до півтори сотні.

Ми поєднали дві поршневі групи, створили подвоєний свін коленвал, створили для нього корпус і отримали дешевий, якісний, перевірений вже на сьогоднішній день двигун, який коштує в десятки разів дешевше.

Віталій розповідає, під час розробки українського дрона-камікадзе довелося вирішувати одразу кілька проблем. Наприклад, питання пропеллерів. Нині їхнє виробництво в світі скоротилося, пояснює інженер. Тому виготовили власні - із дерева.

Купити тисячу пропелерів неможливо, але можливо виготовити. У нас є бук - деревина, яка чудово підходить для виготовлення пропеллерів.

Зараз "Кобра" проходить випробування для Збройних Сил. Тож розкрити усі секрети та переваги українського дрона-камікадзе Віталій поки не може. Єдине, каже розробник, невдовзі розпочнеться війна дронів.

Віталій Бризгалов - інженер-конструктор: