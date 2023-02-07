В результаті сильних землетрусів у Туреччині вважались загиблими двоє громадян України. Однак на щастя ця інформація не підтвердилась.

Про це повідомляє посол України в Туреччині Василь Боднар у Facebook.

За його даними, двоє українців, котрі раніше вважались загиблими, вийшли на зв'язок. Однак в якому вони стані і чи сильно почтраждали в результаті катастрофи - не відомо.

"На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку", - написав Бондар.