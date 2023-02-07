Землетрус у Туреччині: що відомо про загибель українців [ Редагувати ]
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В результаті сильних землетрусів у Туреччині вважались загиблими двоє громадян України. Однак на щастя ця інформація не підтвердилась.
Про це повідомляє посол України в Туреччині Василь Боднар у Facebook.
За його даними, двоє українців, котрі раніше вважались загиблими, вийшли на зв'язок. Однак в якому вони стані і чи сильно почтраждали в результаті катастрофи - не відомо.
"На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку", - написав Бондар.
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