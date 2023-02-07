Форвард української збірної та донецького футбольного клубу "Шахтар" Данило Сікан на зборах у Туреччині провчив росіянина за провокацію.

Про це повідомляє видання "Взбірна" із посиланням на джерело.

За інформацією співрозмовника видання, інцидент виник у готелі в Туреччині, де у Шахтаря заплановані тренувальні збори.

У тому ж готелі поселилися кілька громадян росії. Одного разу вони напідпитку, побачивши Сікана у футбольній формі "гірників", почали його провокувати. Вони вигукували "Слава Росії".

Своєю чергою Сікан, без роздумів, одним ударом в обличчя "вирубив провокатора". Останнього шпиталізували із черепно-мозковою травмою.

Відомо, що росіянин прийшов до тями, однак не зміг дізнатися про кривдника.

Примітно, що хоч джерело запевняє у правдивості даної інформації, додає, що можуть бути певні неточності.