Футболіст збірної України "вирубив" одним ударом російського провокатора у Туреччині [ Редагувати ]
Форвард української збірної та донецького футбольного клубу "Шахтар" Данило Сікан на зборах у Туреччині провчив росіянина за провокацію.
Про це повідомляє видання "Взбірна" із посиланням на джерело.
За інформацією співрозмовника видання, інцидент виник у готелі в Туреччині, де у Шахтаря заплановані тренувальні збори.
У тому ж готелі поселилися кілька громадян росії. Одного разу вони напідпитку, побачивши Сікана у футбольній формі "гірників", почали його провокувати. Вони вигукували "Слава Росії".
Своєю чергою Сікан, без роздумів, одним ударом в обличчя "вирубив провокатора". Останнього шпиталізували із черепно-мозковою травмою.
Відомо, що росіянин прийшов до тями, однак не зміг дізнатися про кривдника.
Примітно, що хоч джерело запевняє у правдивості даної інформації, додає, що можуть бути певні неточності.
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