Кількість загиблих людей через землетрус у Туреччині стрімко зросла [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Туреччині руйнівний землетрус, який стався 6 лютого, забрав життя 20 тисяч людей. Разом із загиблими у Сирії, яку теж сколихнуло це природне лихо, понад 23 тисячі осіб.
Такі дані наводить агенція Anadolu.
У Туреччині внаслідок землетрусів загинули 20 318 громадян. Про це свідчать дані Директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).
Станом на ранок у Туреччині врятовано 80 088 осіб. З постраждалих регіонів евакуювали 91 511 постраждалих від стихії громадян.
Наразі у Туреччині працює загалом 160 860 людей - рятувальників, лікарів, волонтерів та іншого персоналу, залучено 12 026 одиниць техніки.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Зокрема, за останню добу з-під завалів дістали багатьох людей. Вони у пастці провели близько 100 годин.
У Сирії "білі шоломи", котрі працюють на неконтрольованих режимом Башара Асада територіях, заявили про 2037 загиблих унаслідок землетрусу. Тоді як державні ЗМІ повідомили про 1347 жертв на території, контрольованій офіційною владою.
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Також дуже багато людей постраждали
У турецькому Іскендеруні з-під завалів врятували жінку з України та її 4-річного сина. Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Жінка вже тривалий час мешкає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється
На п'ятий день після смертоносного землетрусу рятувальні роботи на південному сході Туреччини не спиняються ні на мить. В Одабаші - провінція Хатай - врятували семимісячне немовля. Попри шістдесят годин під уламками, дівчинка почувається добре.
Кількість загиблих та постраждалих внаслідок землетрусів у Туреччині, які сталися 6 лютого, продовжує зростати
Кількість загиблих людей внаслідок потужних землетрусів в Туреччині та Сирії сягнуло 12049 людей