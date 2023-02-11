У Туреччині руйнівний землетрус, який стався 6 лютого, забрав життя 20 тисяч людей. Разом із загиблими у Сирії, яку теж сколихнуло це природне лихо, понад 23 тисячі осіб.

Такі дані наводить агенція Anadolu.

У Туреччині внаслідок землетрусів загинули 20 318 громадян. Про це свідчать дані Директорату із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Станом на ранок у Туреччині врятовано 80 088 осіб. З постраждалих регіонів евакуювали 91 511 постраждалих від стихії громадян.

Наразі у Туреччині працює загалом 160 860 людей - рятувальників, лікарів, волонтерів та іншого персоналу, залучено 12 026 одиниць техніки.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Зокрема, за останню добу з-під завалів дістали багатьох людей. Вони у пастці провели близько 100 годин.

У Сирії "білі шоломи", котрі працюють на неконтрольованих режимом Башара Асада територіях, заявили про 2037 загиблих унаслідок землетрусу. Тоді як державні ЗМІ повідомили про 1347 жертв на території, контрольованій офіційною владою.