Швейцарський банк заморозив російські активи майже на 20 млрд доларів - ЗМІ [ Редагувати ]
Швейцарський банк Credit Suisse заморозив активи, які належать підсанкційним росіянам на 17,6 млрд швейцарських франків (майже 20 млрд доларів).
Про це повідомляє Sonntags Zeitung.
Як зазначає видання, майже 20 млрд доларів - це третина всіх задекларованих російських активів у Швейцарії. З них лише 4,32 млрд належить громадянам РФ, які внесені до санкційних списків країни. Інші 14,7 - особам, проти яких запровадили обмеження інші країни.
У Sonntags Zeitung зазначають, що Credit Suisse також заморозив державні активи РФ та російського Центробанку.
У виданні нагадали, що раніше Швейцарія повідомляла про блокування активів РФ на 8,1 млрд доларів та 15 об'єктів нерухомості. Підставою для цього стали санкції через вторгнення росіян в Україну.
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