Під час землетрусу у Туреччині загинула 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та її двоє синів 10 років і 5 років.

Про це ЗМІ повідомив батько загиблої Юлії - Сергій Петров.

Чоловік жінки - військовослужбовець, лікувався від поранення у Запоріжжі. Збирався їхати до Туреччини, шукати дружину і дітей.