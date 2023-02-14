Землетрус у Туреччині: загинула 46-річна українка та її двоє дітей [ Редагувати ]
Під час землетрусу у Туреччині загинула 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та її двоє синів 10 років і 5 років.
Про це ЗМІ повідомив батько загиблої Юлії - Сергій Петров.
Чоловік жінки - військовослужбовець, лікувався від поранення у Запоріжжі. Збирався їхати до Туреччини, шукати дружину і дітей.
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Поранених майже в чотири рази більше. І цифри неостаточні. Рятувальна операція триває.
В результаті землетрусів у Туреччині та Сирії кількість загиблих вже перевищила 25 тисяч
Велике горе охопило тисячі родин у Туреччині. Цілі міські квартали потужні підземні поштовхи стерли з лиця землі. У Туреччині оголошено тиждень жалоби за загиблими.
Чому ж країна, яка розташована в сейсмоактивній зоні не намагалася убезпечитися від землетрусів інженерно? І взагалі - чи можна уникнути таких катастрофічних руйнувань від землетрусів?
Руйнування - колосальні! Станом на зараз відомо про понад 12 тисяч загиблих у двох країнах, понад 50 тисяч поранених.
Потужний землетрус на південному сході Туреччини забрав життя майже дев'яти тисяч людей. Однією з жертв стихійного лиха став голкіпер Ейюп Тюркаслан турецького футбольного клубу "Єні Малатьяспор" з міста Малатья, який виступає у турецькій Суперлізі