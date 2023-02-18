Зігріти бійця: на Кіровоградщині небайдужі містяни виготовляють хімічні грілки [ Редагувати ]
Зігріти бійця! На Кіровоградщині небайдужі містяни виготовляють хімічні грілки. Розпочав цю справу місцевий підприємець з Олександрії. Згодом запитів від українських захисників стало так багато, що до волонтерської справи доєднались і його друзі. Тепер щотижня вони фасують щонайменше п'ять сотень грілок. На волонтерському мінівиробництві побувала Олена Бринза.
Ігор Ділієв, волонтер:
Ми робимо хімічні грілки методом змішування мідного купоросу, тирси, алюмінієвої стружки і сіль, активація такої грілки проісходить при додаванні води і вона активізується і працює, повільно нагрівається і працює приблизно 30 - 40 хвилин.
Робити такі хімічні грілки Ігор вирішив після перегляду відео у соцмережі. Запевняє: це досить просто і водночас надважливо для українських захисників. Частково матеріали закуповує за власні кошти, а також за донати.
Ігор Ділієв, волонтер:
Уже ми зробили приблизно більше 5 тисяч штук, відправляємо їх, приїжджають до нас, забирають їх на місці, ну тоєсть постоянно ми їх виготовляємо і відразу відправляємо, воно у нас не затримується, постоянно хлопці дзвонять – заказують. Мідний купорос покупаємо ми його за донати, помагають тоже люди, приносять у кого там єсть.
Запитів від бійців стало так багато, що до справи доєднались і друзі Ігоря. Тепер фасують утрьох. Щодня на це витрачають кілька годин - за тиждень виходить з пів тисячі грілок.
Дмитро Тяглий, волонтер:
Ми засипаємо готову суміш вже в пакетик, кладемо туди таку інструкцію, все дуже просто, далі випускаємо все повітря і маємо таку грілочку. В даний період часу, холодний період часу, то ці грілочки дуже добре допомагають військовим і вони нам дуже дякують за це.
Олександр Левченко, волонтер:
Я вважаю, що кожен має долучатись до цього, якщо не воювати, то допомагати на гражданкє, чим можемо, бо це все приближає нас до перемоги.
Ігор нам розкриває секрет - як саме працює така диво-грілка...
Добаляємо води і перемішуємо, зараз за десь хвилину вона нагріється, от в принципі вже починає гріти. Ось такі грілки, елементарно і дуже корисні. Руки можна зігріть, можна покласти в спальний мішок, можна під одяг підложить, зігріть тіло.
Нині волонтер із друзями працює над вдосконаленням технології. Хочуть зробити грілку, яка активізується за допомогою повітря та тримає тепло до трьох годин.
по темі
Його співробітники безкоштовно ремонтують і фарбують автівки на передову, а пес Даф завжди поруч для підняття настрою.
Смажать, варять... а потім закарпатський супчик з перчинкою фасують та відправляють на фронт. У селі Дубриничі, що на Закарпатті віряни організували цех з виготовлення бограча.
Така ініціатива власниці і тренерки Наталії Носенко. Вона дружина військового, тому вважає обов'язком підтримувати бійців на передовій.
За кілька місяців роботи жінки вже передали на фронт тисячі в'язаних речей. Як працюють волонтерки у Запоріжжі, бачила Інна Гогой.
Клуб регулярно підтримує наших захисників найнеобхіднішим. Цього разу від бійців надійшов запит на гаряче харчування. Тож на передову відправили партію поживних супових наборів.