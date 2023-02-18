Запитів від бійців стало так багато, що до справи доєднались і друзі Ігоря.

Зігріти бійця! На Кіровоградщині небайдужі містяни виготовляють хімічні грілки. Розпочав цю справу місцевий підприємець з Олександрії. Згодом запитів від українських захисників стало так багато, що до волонтерської справи доєднались і його друзі. Тепер щотижня вони фасують щонайменше п'ять сотень грілок. На волонтерському мінівиробництві побувала Олена Бринза.

Ігор Ділієв, волонтер:

Ми робимо хімічні грілки методом змішування мідного купоросу, тирси, алюмінієвої стружки і сіль, активація такої грілки проісходить при додаванні води і вона активізується і працює, повільно нагрівається і працює приблизно 30 - 40 хвилин.

Робити такі хімічні грілки Ігор вирішив після перегляду відео у соцмережі. Запевняє: це досить просто і водночас надважливо для українських захисників. Частково матеріали закуповує за власні кошти, а також за донати.

Ігор Ділієв, волонтер:

Уже ми зробили приблизно більше 5 тисяч штук, відправляємо їх, приїжджають до нас, забирають їх на місці, ну тоєсть постоянно ми їх виготовляємо і відразу відправляємо, воно у нас не затримується, постоянно хлопці дзвонять – заказують. Мідний купорос покупаємо ми його за донати, помагають тоже люди, приносять у кого там єсть.

Запитів від бійців стало так багато, що до справи доєднались і друзі Ігоря. Тепер фасують утрьох. Щодня на це витрачають кілька годин - за тиждень виходить з пів тисячі грілок.

Дмитро Тяглий, волонтер:

Ми засипаємо готову суміш вже в пакетик, кладемо туди таку інструкцію, все дуже просто, далі випускаємо все повітря і маємо таку грілочку. В даний період часу, холодний період часу, то ці грілочки дуже добре допомагають військовим і вони нам дуже дякують за це.

Олександр Левченко, волонтер:

Я вважаю, що кожен має долучатись до цього, якщо не воювати, то допомагати на гражданкє, чим можемо, бо це все приближає нас до перемоги.

Ігор нам розкриває секрет - як саме працює така диво-грілка...

Добаляємо води і перемішуємо, зараз за десь хвилину вона нагріється, от в принципі вже починає гріти. Ось такі грілки, елементарно і дуже корисні. Руки можна зігріть, можна покласти в спальний мішок, можна під одяг підложить, зігріть тіло.

Нині волонтер із друзями працює над вдосконаленням технології. Хочуть зробити грілку, яка активізується за допомогою повітря та тримає тепло до трьох годин.