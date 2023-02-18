В Чернівецькій області за менше як пів року погодили 132 заявки по мікрограндах.

Підтримка українського бізнесу в "Дії". В Україні - нова хвиля прийому заявок на отримання грантів від урядової програми "єРобота". Від підприємств для пошиття одягу, СТО, хімчисток до кав'ярень, пекарень, перукарень. Єдина умова - отримувач гранту зобов'язаний створити щонайменше одне робоче місце. Ольга Лучек продовжить тему.

Олексій займається виробництвом іграшок з натуральної деревини. Ось так роблять колеса до чергової дитячої автівки. Далі - покривають спеціальним не шкідливим для малечі маслом-воском. Підприємець розповідає, давно мріяв про розширення своєї справи. І завдяки грантовій програмі це йому вдалося. Отримав 250 тисяч гривень і закупив необхідне обладнання.

Олексій, підприємець:

Завдяки цьому обладнанню ми покращили якість, тому що обладнання було шліфувальне, для шліфовки використовувалось. Також ми збільшили об'єм виробництва, у 2 рази збільшився об'єм.

Коли розпочинав справу, екпериментував із різними породами дерев. Врешті зупинилися на одній.

Олексій, підприємець:

На вільсі, тому що вага, легша в обробці, і дуже гарно вскривається масло-віск.

За місяць тут виробляють до тисячі різноманітних іграшок. У планах - вийти і на закордонний ринок.

Олексій, підприємець:

Зараз ми також від "Дії" попали в програму, вибрали 20 виробників України, яким держава допомагає з виходом на польський ринок, 2 провідні маркетингові компанії займаються допомогою. Зараз ми створюємо каталог, який буде в "Дія" Польщі. Наше виробництво вже буде доступне полякам.

Отримані за грантом кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу чи лізингу. Як приміром зробив Олексій з міста Заставна. Чоловік займається м'ясопереробкою. Одягає фартуха і веде нас до свого виробничого цеху.

По факту, по суті являюся м'ясником у третьому поколінні, це ми готуємо м'ясо до продажу, цю тушу ділимо на різні фракції, тобто це буде задня частина, це філейна частина, ошийок, ребра і грудинка.

Олексію не вистачало коштів на обладнання для зберігання продукції у крамниці, зокрема холодильників. Тому подався на грант і отримав схвалення. Вже навіть встиг витрати кошти.

Олексій, підприємець:

Придбали дві вітрини, морозильні камери, освоїли успішно на сировину. У нас виробництво невелике. Ми стараємося робити напівфабрикати, тобто ковбасні вироби або балики копчені, ну це ще так на початковому рівні.

В Чернівецькій області за менше як пів року погодили 132 заявки по мікрограндах.

Ігор Романчук, начальник відділу з питань розвитку туризму Чернівецької обласної військової адміністрації:

Це десь близько 31 мільйона. Умови змінюються постійно, але в сторону лібералізації бізнесу, тобто покращення і наша одна з основних задач - це фідбек від бізнеса, що саме їм потрібно і в порядок щодо отримання грантів постійно вносяться зміни.

Загалом за програмою підтримки держава вже погодила фінансування проектів на понад 800 мільйонів гривень. Чернівецька область - серед лідерів. Тут вже створили 279 робочих місць.