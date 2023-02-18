У Туреччині стався черговий сильний землетрус [ Редагувати ]
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У суботу, 18 лютого, в турецькій провінції Кахраманмараш стався землетрус магнітудою 5,1.
Про це повідомляє Нabertürk TV.
За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.
Про руйнування та постраждалих поки не повідомлялося.
За даними турецької обсерваторії Канділлі, після землетрусів 6 лютого зафіксовано не менше 5,8 тисяч афтершоків.
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Скільки триватиме місія, наразі невідомо. Адже масштаби руйнувань в уражених регіонах дотепер оцінити неможливо.
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В регіонах, що постраждали від стихії, цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи. Натепер офіційно загиблих - понад 35 тисяч. Президент Реджеп Ердоган оголосив у Туреччині надзвичайний стан на три місяці. Останні подробиці із зони лиха зібрала Анна Басова.
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